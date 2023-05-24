HABER: DİNÇER KARACALAR

Adana ziyaretinde organize ettiği kahvaltı organizasyonun şehrin kıymetli basın mensuplarıyla bir araya gelen Oğul Aktuna, Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri öncesinde Millet İttifakına destek amacıyla yurttaşlara seslendi.

Oğul Aktuna, Adana ziyaretinde yapmış olduğu açıklamalarda;

‘ Millet İttifakı saflarında mücadele veren bir İYİ Parti neferi olarak, saha çalışmalarımıza bir sonraki durağımız olan, Anadolu Aslanı, güzide illerimizden Adana'da devam ettik. Çağrıma duyarlı bir şekilde cevap verip, kahvaltı davetime katılan tüm Adana medyasının kıymetli gazete sahipleri, haber müdürleri ve değerli basın emekçilerine teşekkürü borç biliyorum.

Toplantımızın ana teması ve hedefi, seçime 5 gün kaldığı bu zamanda, Adana ve çevre illerimizde bulunan ve 1.turda değişik sebeplerden dolayı oy kullanmamış olan halkımıza, bu seçimin önemini anlatmak ve 2. turda sandığa gitmelerini sağlamaktı. Geniş katılımlı bu toplantıda, bunun dışında, Sayın Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına katılması sonrası, ona oy vermiş ve hayal kırıklığı yaşayan Atatürkçü dostlarımıza da Millet İttifakına katılmaları yönünde çağrıda bulunduk. Ayrıca, kararsız durumda olan ve ağırlıklı merkez sağ siyasete sempati duyan vatandaşlarımıza da, oy vermeleri gereken adresin Millet İttifakı olduğunu vurguladık.

Ayrıca, ülkemizi önümüzdeki dönemde bekleyen, hayat pahalılığı, devalüasyon, işsizlik, hızlanan beyin göçü, göçmen krizi, kadına şiddet gibi konuları masaya yatırıp enine boyuna tartıştık.

Değerli basın mensupları, hepinize, bana zaman ayırıp dinlediğiniz ve bu konuları haber kanallarınız ve haber siteleriniz vasıtasıyla, bu önemli mesajları Adana halkına ulaştırdığınız için sizlere teşekkürü borç biliyorum. Sağlıcakla kalın. Unutmayın; Umut her zaman var… ‘ ifadelerini kullandı.