ANKARA

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine çok az kalmışken, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a çevrildi.

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.

Basın açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu,“Bir mutabakat metni imzaladık. Güzel sonuçlar aldık." dedi.

Özdağ ise, "Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık" dedi.

Sözlerini "Bütün seçmenlere çağrım şudur:annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" olarak bitirdi.

NE OLMUŞTU?

“MUTABAKAT METNİMİZİ SUNDUK”

Oğan’ın açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Biz mutabakat metnimizi sunduk, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Umarım yarın saat 11.00'a kadar olumlu cevabını iletecek" demişti.

“UMARIM OLUMLU CEVABINI İLETECEK”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim." sözlerine yer vermişti.

HABER:SELÇUK BULUT