Haber: Mert Osman Erman

Cumartesi günü Instagram'da yaptığı bir paylaşımda Foxx, sağlık durumuyla ilgili ayrıntıları ailesinin "tamamen gizli tutması"nı takdirle anlattı.

Bu sessizlik, komedyenin söylediğine göre spekülasyonlara yol açtı, ancak hayranlarına felçli ya da kör olmadığını temin etti.

Hastaneden taburcu olduktan sonra ilk kez konuşan Foxx, sosyal medya takipçilerine destek mesajları için teşekkür etti. "Size ne kadar yol aldığımı ve nasıl geri döndüğümü anlatmaya bile başlayamam," dedi.

Çok sayıda kişinin güncellemeleri duymak için sabırsızlandığını açıkladı ancak hayranların onu "üzerimden tüpler çıkan ve hayatta kalıp kalmayacağımı anlamaya çalışan bir şekilde" görmesini istemediğini belirtti.

Foxx ekledi: "Beni gülerken, iyi vakit geçirirken, parti yaparken, şaka yaparken, film [veya] televizyon programı yaparken görmek istiyorum."

"Kardeşim Deidra Dixon ve kızım Corrine gerçekten hayatımı kurtardılar," dedi 55 yaşındaki aktör ve bu videoyu çekebilmesini "onlara, Tanrı'ya, birçok harika tıbbi personele" borçlu olduğunu ekledi.

Foxx hastalığı sürecinde gizlilik önemliydi, dedi. "Ailenizin böyle anlarda size yardımcı olması ne kadar harika hissettiriyor anlatamam ve hepiniz biliyorsunuz ki onlar bunu tamamen gizli tuttular, hiçbir şeyi dışarı sızdırmadılar."

"Beni korudular ve umarım herkesin böyle anlarda sahip olabileceği şey budur."

Mayıs ayında, kızı Foxx'un "haftalardır" hastaneden taburcu olduğunu ve iyi bir iyileşme süreci geçirdiğini belirtmişti. Aktörün iddiaya göre Netflix'in Back In Action adlı dizisini Cameron Diaz ile birlikte Atlanta, Georgia'da bir hastanede çektiği bildirildi.

Foxx'un hayranlarından destek mesajları yağmaya başladı. Idris Elba Foxx'un paylaşımına yorum yaparak "Seni görmek için minnettarım, gerçekten," dedi. Viola Davis "Tanrı iyidir," dedi, John Boyega ve Tracee Ellis Ross da yıldıza sevgilerini gönderdi.

Foxx, Netflix'te yeni yayınlanan They Cloned Tyrone filmde rol alıyor ve ayrıca kızı 29 yaşındaki aktris, model ve aktivist ile birlikte ABD televizyon kanalı Fox'ta We Are Family adlı yeni bir müzik odaklı yarışma programını sunacak.

Çift, programa katılmaktan "heyecan duyduklarını" söyledi.