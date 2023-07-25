İSTANBUL- Aktif Ventures; girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıları yepyeni bir boyuta taşıyor. Özel sektör ve üniversite iş birliğine örnek olacak bu yüksek lisans programı üç dönem sürecek. 24 kişiye kadar kapasitesi olan program için ayrıca Aktif Bank’tan, öğrencileri teşvik etmek için eğitim kredisi desteği sağlanacak.

Adaca: “Girişimciliği ve inovasyonu en temelden destekliyoruz”

Girişimcilik ekosistemine olan desteklerini daima artırdıklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü ve Aktif Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Adaca; “Aktif Bank olarak her biri kendi alanında uzmanlaşmış lider iştiraklerimizle fintech ekosisteminin en kapsamlı ve en bütünleşik yapısını yönetiyoruz. İştirakimiz Aktif Ventures, teknoloji şirketlerine potansiyellerini geliştirmek için yatırım yapmanın yanı sıra hızla büyümeleri için de onlara stratejik destek sağlıyor. Bugün imza attığımız Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğimizle bu yaklaşımımızı eğitim alanına da taşıdık. Böylece girişimciliği ve inovasyonu en temelden desteklemeye başladık. Bankamızdan 5 çalışanımızı da bu programa tam burslu olarak dahil edeceğiz. ‘Aktif Ventures Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ öğrencilerinin, geleceğin inovatif girişimcileri olacaklarına inanıyor; sektöre sunduğumuz bu katkıdan gurur duyuyorum. Projede emeği geçen tüm Bahçeşehir Üniversitesi yetkililerine ve Aktif Ventures ekibimize teşekkür ederim” dedi.

Baloğlu: “Özel sektör ve üniversite iş birliğinin kıymetli bir örneği”

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten güçlü bir ekosistem yaratmak için çalıştıklarını belirterek söze başlayan Aktif Ventures Genel Müdürü Erkut Baloğlu, “Girişimcilik dünyasına yalnızca finansal destek sunmuyor, stratejik danışmanlık da vererek hem girişimcilerin hem de kurumsal firmaların büyümelerini de sağlıyoruz. Halihazırda benim de ders verdiğim Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla, konuya artık eğitim boyutundan da destek vermek mutluluk verici. Özel sektör ve üniversite iş birliğinin kıymetli bir örneği olan ‘Aktif Ventures Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ