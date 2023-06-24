ANKARA

Meral Akşener, İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda oy kullanan 1151 delegenin 1127’sinin oyunu aldı.Kullanılan oy sonucunda Akşener yeniden genel başkan seçildi.

ATO Congresium’da “Rotamız Net Pusulamız Millet” sloganıyla gerçekleştirilen kurultayın başlangıcında Akşener konuşma yapmıştı.

Sert çıkışıyla dikkatleri çeken Akşener,” Seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır.Başarısızlık varsa sorumlu benimdir. Başarı varsa sizindir. Kılıçdaroğlu'na çok randevu aldım. Beni en çok üzen "İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı." oldu. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Bu partide şımarıklık,i hadsizlik, saygısızlık bitmiştir. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülen tehlike gömrülen bir siyasi partidir. Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir. Bu milletin vicdanının su terazisidir. Siz kim Türkiye kim. Siz kim Türklük kim. Saygısızlar... “ demişti.

HABER:SELÇUK BULUT