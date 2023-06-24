ANKARA

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı bugün başladı.Kongre ATO Congresium’da “Rotamız Net Pusulamız Millet” sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Kongrede genel başkan ve genel idare kurulu seçimi yapılacak.Meral Akşener’in tek aday olarak çıkacağı bekleniyor.Kongrede partinin genel kurulunda kapsamlı bir değişim olacağı söylendi.

Kurultay toplantısı başlarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Meral Akşener’in konuşması şöyle:

Ben Meral Akşener, ben sadece oylarınızla genel başkanlığa seçilmiş, başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim! Beni, mansıpla satın alabilen oldu mu? Beni parayla satın alabilen oldu mu?

5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk. Dedikodu yapmak, iftira etmek, hakaret etmek yerine kapı zillerini çaldık. Biz daima hakikatin peşinden gittik. Şartlar ne olursa olsun hakikati söylemekten kaçınmadık. Yapılamaz denilen her şeyi yaptık.



“Hayatımın en büyük pişmanlığı…”

Meral Akşener konuşmasının devamında şunları söyledi:

Seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Başarısızlık varsa sorumlu benimdir. Başarı varsa sizindir. Kılıçdaroğlu'na çok randevu aldım. Beni en çok üzen "İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı." oldu. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Bu partide şımarıklık,i hadsizlik, saygısızlık bitmiştir. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülen tehlike gömrülen bir siyasi partidir. Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir. Bu milletin vicdanının su terazisidir. Siz kim Türkiye kim. Siz kim Türklük kim. Saygısızlar...

Bugünden sonra da gecemizi gündüzümüze katarak il il ilçe ilçe gezeceğiz.

HABER:MERVE ELÇİ