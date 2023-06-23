ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP liderliği için değişim çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, değişimin kendi özgür iradesiyle içselleştirmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Değişim hukuki zeminde olmalı. Kurultayınızı yaparsınız, adaylar çıkar." diye konuştu.Ayrıca, CHP'de koşulları yerine getirdiğinde herkesin genel başkanlığa aday olabileceğini kaydetti.



Ekrem İmamoğlu'nun da aday olabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamı şu şekilde:



"Ekrem Bey, başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde, 22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. 22 ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclisinin çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Asla ve asla, bu halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan, CHP'ye yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem Bey görevine devam edecektir."

HABER:MERVE ELÇİ