Türküola Müzik Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yıldönümü için özel projeler hazırlıyor! Türküola Müzik Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yıldönümü için özel projeler hazırlıyor!

İSTANBUL- Tut Ellerimden’in aranjesinde Emre TürkmenSemih NevşehirliOzan TorosSerkan Ayman gibi Türkiye’nin en başarılı müzisyenleriyle çalışan Aksel, parçaya Rıfat Öztop yönetmenliğinde etkileyici bir klip çekti. Yaz döneminde Ömür Gedik ve Emrah Karaduman ile yayınlayacağı iki ayrı çalışmanın heyecanını taşıyan Aksel, çok yakında projelerin detaylarını açıklayacağını söyledi. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayan ve lise yıllarından beri çeşitli mekanlarda sahne alan Aksel, sözü ve müziği kendisine ait parçalarıyla konser ve festivallerde yer almayı sürdürüyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL 