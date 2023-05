“Seviyorsan, Giyiyorsan Kimsenin Yorumuna Bakma” mesajıyla hazırlanan yeni reklam filminin tanıtıldığı, Koç Müzesi’nde düzenlenen muhteşem davete, modest muhafazakar modanın sosyal medyada en çok takip edilen influencerları, moda dünyasının önemli isimleri ve moda editörleri katıldı.

Tüm dünyada önemi hızla artmaya devam eden online Pazaryeri uygulamaları Türkiye’de de yeni markalarla büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk “Modest Giyim Pazaryeri Pazar Yeri” olarak açılan www.modalog.com, Koç Müzesi’nde düzenlediği görkemli bir davetle alışverişe açıldı.

REKLAM FİLMİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Modest giyimin önde gelen markaları ile Türkiye’nin, dünyanın önemli markalarının bir arada bulunduğu MODALOG, iddialı, cesur ve heyecan verici reklam filmini de ilk kez görücüye çıkartarak büyük beğeni aldı. Moda dünyasının önemli isimlerinin katıldığı davette, markanın hedefleri, tüketicilere sunacağı avantajlar, yenilikler ve farklılıklar da anlatıldı. Online platforma taşınan perakende sektörünün iddialı markalarından olan MODALOG; Türkiye’de ilk kez muhafazakar giyimle genel giyim tarzlarını bir “Tık” ile buluşturan pazaryeri oldu.

Kadın modest giyimindeki modern çizgisi ve yenilikçi vizyonu ile giyim sektörünü yeniden şekillendirecek olan MODALOG, Türkiye’nin en büyük, en kaliteli ve en seçenekli kadın giyim markalarını bir arada sunuyor. MODALOG’UN genç yönetici ekibinin başında olan Adem Erdal, pazarda gördükleri boşluğu ve tüketici davranışlarında fark ettikleri değişimi marka stratejisine yansıtarak perakende sektöründe büyük bir başarı hedeflediklerini anlattı.

Modest giyimin ilk pazaryeri MODALOG, modest giyim sektöründeki yenilikçi, dinamik ve modern markaları bir araya getirerek, modestgiyinen kadınların tüm ihtiyaçlarına özel hizmet sunuyor. MODALOG CEO’su Adem Erdal, pazarda gördükleri boşluğu ve tüketici davranışlarında fark ettikleri değişimi marka stratejisine yansıtarak, büyük bir başarı hedeflediklerini anlattı.

“ZAMANSIZ MODA” FELSEFESİ İLE YOLA ÇIKTI

MODALOG Kurucu Ortağı CEO’ su Adem Erdal, kadınların özgüvenlerini dışa yansıttıkları giyim tarzının ilham kaynakları olduğunu ifade ederek “MODALOG markamızın ilk adımlarını bugün hep birlikte atacak olmamızın heyecanı içerisindeyim. Moda, yüzyıllardır insan hayatına yaptığı büyük etki ile hayatımızın çok önemli bir parçası oldu. MODALOG ailesi olarak, modanın hepimizin ama özellikle kadınların hayatındaki öneminin farkında olduk ve bu bilincibilinç ile MODALOG’utercih eden kadınların kendi tarzlarına uygun ürünler bulabileceği, kendilerine stil oluşturmada liderlik eden, kendilerini ait hissedebilecekleri bir dijital platform olma bilinciyle yola çıktık. herkesin tarzında, hayatında fark yaratmak, klasik bir moda anlayışının ötesine çıkıp ‘Zamansız bir moda felsefesi’ yaratmak için kullandık” dedi.

MODALOG PAZARA İDDİALI GİRDİ

Sürdürülebilirlik konusunda gerçek anlamda yatırım yapan bir marka olmadığının altını çizen MODALOG CEO’su Adem Erdal, muhafazakar modestgiyim tarzını tercih eden, ama moda anlayışını benimseyen, kişiliği olan, bir stilibir sitili önemseyen, sadece şık görünmek için değil, sadece havalı görünmek için değil gerçekten kendi felsefesi olan, kendini yenileyen bir giyim tarzı olan kadınlar için moda sektöründe büyük bir eksiklik, ihtiyaç olduğunu gördüklerini söyledi. Erdal, rakamlar açısından bakıldığında, dünya modest giyim pazarında Türkiye’nin öncü markaları ve 7.1 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile dünyada lider bir ülke ve modest pazarı da her sene %11 civarında büyüdüğünün altını çizdi.

Hızla ilerleyen e-ticaretle bu alanda da satışların büyük kısmının online’a kaydığını anlatan Adem Erdal“Bu amaçla, spor giyimin lider markalarından TommyLife’ın 20 yıllık tekstil ve ticaret tecrübesi, 5 farklı ülkede operasyon ve 120 ülkeye ihracat gücünü arkamıza alarak bu teknoloji projesini hayata geçirdik.Yeni yaşam dinamikleri ile değişen modaya, özellikle muhafazakar modestmodaya yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışan markalar ile iş ortaklıkları kurarak, sektör paydaşlarımız ile birliktehızla gelişen modest sektöründe uzun soluklu bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyoruz. kazandırmaya çalışıyoruz. Bence değinmemiz gereken konulardan biri "Neden muhafazakar modanın bir felsefesi olmasın" cümlesi; işte o noktada yaşamınıza kattığımız her şeyin, dostlarımızın da kıyafetlerimiz ile kurduğumuz ilişkilerin de uzun soluklu olması gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

“ELEŞTİRİLERİNİZE, ÖNERİLERİNİZE, İSTEKLERİNİZE AÇIK OLACAK BİR SİSTEM KURDUK”

“MODEST SEKTÖRÜNDE YÜZLERCE MARKA, BİNLERCE TREND ÜRÜN MODALOG’DA”

Zengin marka ve ürün çeşitliliğini anlatan MODALOG Kurucu Ortağı CEO’su Adem Erdal; “Onlarca markayı MODALOG e-ticaret uygulamasında yüzlerce markanın, binlerce trend ürününü bir arada bulabileceksiniz.bir arada bulacaksınız. Bütçeniz neyse, ona aynı kalitede ulaşabileceksiniz. Seçeneklerinizi karşılaştırıp, kendiKendi tarzınıza en uygun kombini çok hızlı bir şekilde oluşturabileceksiniz. Güvenle alışveriş yapacaksınız. Güler yüzlü ve hızlı bir müşteri hizmetleri ekibinden hizmet alacaksınız. Moda felsefenizi birlikte oluşturabileceğiz veya sizin moda felsefenizin tüm yansımalarını MODALOG dünyasında yeniden keşfedebilecek, geliştirebileceksiniz. Yeniliklerden anında haberdar olacaksınız. İndirimler, kampanyalar, sizin için olmazsa olmazlara her zaman ulaşabilmeniz için birçok avantajlar, yenilikler düzenli olarak MODALOG’da olacak. Genç, heyecanlı ve yaratıcı bir ekiple çalışıyoruz. Bu enerji, MODALOG’un her aşamasında sizlere de yansıyacak, buna inanıyoruz. Sizleri dinleyerek gelişeceğiz. En önem verdiğimiz konulardan biri bu. Her zaman eleştirilerinize, önerilerinize, isteklerinize açık olacak bir sistem kurduk. Birlikte, önce Türkiye’de zirveye oturacağız, sonra küresel bir moda markası platformu olarak konumlanmak üzere daha büyük bir yolculuğa birlikte devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

MODALOG hem tedarikçileri hem de hizmet sunduğu modest sektörü tüketicileriyle birlikte büyümeye, gelişmeye odaklanıyor. “TARZINA DİYECEK YOK” sloganıylamodest severlerin kendi tarzlarını bulmalarına destek veren MODALOG, seviyorsan giyiyorsan kimsenin yorumuna bakma. Modest severler MODALOG’da diyerek sektörün lideri olmaya hazırlanıyor.

Müşteri deneyimini yeni bir bakış açısıyla yorumlamayı hedefleyen ve hem muhafazakar, hem geleneksel modayı hem de genel moda anlayışını karmaşık olmayan bir yapıda sunan MODALOG, yüzlerce markayı, yüzlerce kategoride çeşitliliği ve binlerce ürünü bir arada sunuyor. Modayı, kişiliğinin bir yansıması olarak gören, ister kapalı ister açık, ister geleneksel ister yenilikçi, ister sade ister renkli olsun giydiği her şeyin kendi seçimi, kendi özgüveni olduğunun bilincinde olan yeni nesil moda takipçilerinin gözdesi olacak olan MODALOG, son zamanlarda tüm dünyada popüler olan modest giyim sektöründe Türkiye’de lideri olmayı hedefliyor.