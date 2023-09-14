Murat Güçlüses idaresindeki 68 ACC 402 plakalı otomobil, Demirci-Gülağaç kara yolu Küçük Sanayi Sitesi karşısında, önce Sayit Sert kontrolündeki 06 CCA 212 plakalı kamyona, ardından İsmet Altın (68) yönetimindeki 42 VR 722 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile otomobildeki iş arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile beraberindeki Aşire Altın (53) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü Sert, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA