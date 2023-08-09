Haber: Beyza Betül Cihan

Akraba evliliğinin getirdiği sağlık sorunları ve genetik riskler, uzmanların endişelerini artırıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, akraba evliliklerinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Akraba evlilikleri, aileler arasındaki bağların güçlendirilmesi gibi olumlu nedenlerle tercih edilebiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür evliliklerin riskleri hakkında dikkat çekiyor. En sık dile getirilen endişelerden biri, genetik hastalıkların riskinin artması. Yakın akraba olan kişilerin aynı genetik taşıyıcıları paylaştığı için, genetik hastalıkların taşıyıcılığı da artabiliyor. Bu da çocuklarda doğuştan gelen hastalıkların görülme olasılığını yükseltiyor.

Sağlık sorunlarının yanı sıra zihinsel ve fiziksel gelişimde de riskler taşıyan akraba evlilikleri, uzmanların sıkça üzerinde durduğu bir konu. Bu tür evliliklerde, çocuklarda zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, işitme ve görme problemleri gibi sağlık sorunlarının görülme olasılığı artıyor.

Toplum sağlığı açısından da önemli bir mesele olan akraba evlilikleri, birçok ülkede yasal düzenlemelere tabi tutulmuş durumda. Uzmanlar, genetik risklerin minimize edilmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına akraba evliliklerine karşı daha duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, akraba evliliklerinin beraberinde getirdiği sağlık ve gelişim riskleri, toplumsal sağlık açısından ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, bu konuda farkındalığın artırılması ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için daha bilinçli tercihlerin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.