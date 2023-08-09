Haber: Beyza Betül Cihan

Maden suyunun içeriğinde bulunan sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve bikarbonat gibi minerallerin vücut için önemli olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, aşırı tüketiminin böbrek sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini vurguladı. Özellikle yüksek sodyum içeriğine sahip maden sularının aşırı tüketiminin yüksek kan basıncı, ödem ve böbrek hastalıkları riskini artırabileceğini ifade etti. Ayrıca Dr. Güven, aşırı maden suyu tüketiminin böbrek taşı oluşum riskini de artırabileceğini belirtti. Bu nedenle, maden suyunun dengeli bir şekilde tüketilmesinin ve özellikle yüksek sodyum içeriğine sahip olanların aşırı tüketiminden kaçınılmasının önemli olduğunu vurguladı.