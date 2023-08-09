İstanbul

Merkezdeki sanat odaklı atölye programları aracılığıyla 4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri, zihinsel ve bedensel yetilerini keşfetmeleri ve güçlendirmeleri hedefleniyor.

AKM Genel Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, merkezin faaliyetlerini, gelecek hedeflerini ve çocukların atölyelere katılım sürecini anlattı.

AKM'nin çok büyük bir sanat kompleksi olduğuna dikkati çeken Buharalı, "Tabii ki olmazsa olmazlarımız çocuklarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Çocuklarımızın kültür ve sanatla buluşmaları çok önemli. Bu ayrıcalıklı çalışmayı Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde çocuklarımız için gerçekleştiriyor olmamız da bize çok daha yüksek sorumluluklar yüklüyor." dedi.

Remzi Buharalı, merkezde 4 derslik ve bir etkinlik alanının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli ve yetkin eğitmenler aracılığıyla çocuklarımızın hem el becerilerine hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacak. Bu eğitimler, onların toplum içerisindeki yerlerini çok yüksek değerle almalarına yönelik fonksiyon içeriyor. Çocuk Sanat Merkezi'nde, çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesine yönelik atölyeler dışında, kültür ve sanatın içinde olduğu atölyeler var."

Çocukların piyano gibi enstrümanlarla tanışmasını sağlayan müzik ve ritim atölyelerinin önemine de değinen Buharalı, ailelerinden ayrı katılmakta zorluk çeken çocuklara, atölyelere ebeveynleriyle katılma imkanı sağlandığını söyledi.

"Aileler Çocuk Sanat Merkezi'nin işlevselliği konusunda bilgi sahibi"

Buharalı, merkezde yoğun olarak 4-6 yaş grubuna, genel anlamda ise 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölyeler yapıldığını vurgulayarak, "AKM'nin açıldığı günden bugüne gelinceye kadar, 2 yıllık süre zarfında aileler Çocuk Sanat Merkezi'nin işlevselliği konusunda da bilgi sahibi oldu. AKM'nin kendi sahip olduğu web sayfası üzerinden çocuk sanat merkezi etkinliklerine girerek atölyelerimizden hangisine katılmak istiyorlarsa ona rezervasyon yaparak, atölyelere katılıyorlar. Kayıtlarını yaptırdıktan sonra müsait olan atölyelere aileler çocuklarını getirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Atölyeler sayesinde çocukların sanatsal bilgi ve deneyimlerinin geliştiğini, bir taraftan da sanata ilgilerinin arttığının altını çizen Buharalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmamak gerekir ki; elbette sanat bir kabiliyeti gerektiriyor. Bu kabiliyet gelişimi tamamlanmasa da çocuklar belki burada tanıştıkları sanat aracılığıyla gelecekte çok değerli sanatseverler olarak, sanatın en iyi takipçileri arasında yer alacak. Aileler, çocuklarını en iyi tanıyan bireyler. Onların eksik olduğu yönleri tamamlayacak atölyeleri tercih edebilirler. Ritme, müziğe, el becerilerinin gelişimine dayalı atölyeler ebeveynlerin çocukları üzerinde etkileşimini yükseltmek istedikleri alanları tercih etme yönünde daha doğru olacaktır. Atölyeler saatlik olarak bir kere gerçekleşiyor. Belki bunu devamlı kılacak kursların yapılması, çocukların bir sertifika sahibi olması gibi planlarımız var."

Remzi Buharalı, atölyelerde üretilen çalışmaların sergiye dönüştürülmesi fikrinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Çocuk Sanat Merkezi'nin bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Buharalı, "Aileler ve çocuklar buluşurken, bir de farkında olmadan sosyal etkileşim yaratıyor. Çocuklarını atölyeye bırakan aileler, yine AKM içerisinde ebeveynlerin bir soluk almak için oturdukları restoran ve kafelerde farklı sohbetler, buluşmalar, dostlukların doğmasına da sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Çocuk Sanat Merkezi'nde, "Resim Sevinci" atölyesinin yanı sıra "Origami", "Ritim ve Müzik", "Yaratıcı Tasarım", "Yaratıcı Drama", "Masal", "Ukulele", "Karikatür", "Bale" ve "Müzikli Oyun" atölyeleri düzenleniyor.

Atölyelerin güncel tarih ve saatlerine "akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

AA