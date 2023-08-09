İlçe merkezinin Kitirler Mahallesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın bölgeyi fethetmesinin ardından içinde kilise ve mescit bulunan bir ticaret merkezi olarak kullanıldığı bilinen tarihi yapının restore edilmesi için yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatıldı.

Gerede Belediyesi ve mülk sahibi Mithat Dayıoğlu'nun iş birliğiyle yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihi yapı, eski günlerindeki görünümüne kavuştu.

Tarihi dokusu bozulmadan restore edilen iki katlı hanın turizme kazandırılması amaçlanıyor.

"Burayı hem turizme hem de ekonomiye kazandıracağız"

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, restorasyonu tamamlanan hanın üst katında butik otel, alt katında ise restoran, kafeterya ve yöresel ürün satış merkezinin yer alacağını söyledi.

Handa 25 odada bulunduğunu aktaran Allar, "Dış cephesi de dahil aslına uygun hale getirildi. Burayı hem turizme hem de ekonomiye kazandıracağız. Belediye olarak çok önem verdiğimiz bir projeydi. Kiliseli Tüccar Hanı yeni görünümüyle halkımızın hizmetine en kısa zamanda açılacak. Mülk sahibi hayırsever iş adamımız Mithat Dayıoğlu'na Gerede halkı adına şükranlarımı sunarım. Bundan sonraki süreçte burası Kiliseli Han Butik Otel olarak işletmeye açılacak." diye konuştu.

Hanın, doğu cephesinde kuzey kısmında bulunan camların kilit taşı üzerinde "haç" şeklinin, güneye bakan camlarının kilit taşı üzerinde ise "Allah" lafzının olması, yapının hem Hristiyan hem de Müslümanların rahat bir şekilde konaklaması için düzenlendiğini gösteriyor.

Osmanlı döneminin son yıllarına kadar her iki dinin mensuplarının da yoğun olarak konakladığı bilinen han, cumhuriyet döneminde kapatıldıktan sonra özel mülkiyete geçti.

Uzun süre kullanılmadığı için son derece bakımsız ve yıkılacak hale gelen handa, Gerede Belediyesinin öncülüğünde yaklaşık 2 yıl önce restorasyon çalışması başlatıldı.

AA