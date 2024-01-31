Akaz Group'un temeli, elektrik firmalarının sektöre damgasını vurduğu Karaköy, Beyoğlu'nda atılmıştır. Uzun yıllara dayanan deneyimi ve sektördeki başarılarıyla tanınan bu şirketler, bir araya gelerek daha güçlü bir birliktelik oluşturmuş ve sektöre yön vermeye kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Bu önemli birleşmenin arkasında, iş dünyasına olan tutkusu ve meslek aşkıyla bilinen bir genç iş adamı bulunmaktadır. Üniversite yıllarından itibaren sektöre olan ilgisi ve birikimi, onu bu sektördeki önemli projelerde yer almaya yönlendirmiştir. Reklamdan ve şöhretten uzak duran bu girişimci lider, 17 yıldan uzun süredir sektörde kendine sağlam bir yer edinmiş ve sayısız başarılı projeye imza atmıştır.

Genç iş adamının liderliğindeki Akaz Group, önemli yatırımlar yaparak proje taahhüt ve malzeme toptancılığı alanlarında güçlü bir varlık oluşturmuştur. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz hoş sohbetten sonra, bu girişimcinin sektörde daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız pekişmiştir.

Akaz Group'un gelecekteki atılımlarıyla ilgili haber kaynaklarımız, bu güçlü birlikteliği yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edecektir. İnanıyoruz ki, Akaz Group'un liderliğindeki genç iş adamı, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek güzel projelere imza atacak ve sektördeki etkisini daha da artıracaktır.