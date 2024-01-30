Yetmedi dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımına girdi. Sadece MKYK üyesi olmakla kalmadı, insan hakları başkan yardımcılığı, oradan da Siyasi ve Hukuki İşler başkan yardımcısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en güvendiği Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden Hayati Yazıcı'nın yardımcısı oldu. Olağanüstü gayret ile geldiği her makamın hakkını verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın halka açık kapı emrini harfiyen uygulayan ender siyasetçilerden oldu. Dava insanı olarak adını Türkiye'nin Siyasi tarihine kazıdı, çünkü kendine rehber ve örnek aldığı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğuna bizzat Şahidim. Erçiş ahalisi tarafından çok sevilen, Erçiş'e kazandırdığı eserler ile gönüllere taht kuran "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin Fatihi" olarak anılan Fatih Çiftci çok sevildi, seviliyor. Klasik siyasetçilerin çok ötesinde, neredeyse 30 yıldır aynı telefon hattını kullanıyor, gece, gündüz, akşam her ne vakit aranırsa arasın telini bizzat açıyor, çok uygun olmasa, ilk fırsatta yine gelen çağrıya kendi dönüş yapıyor. Genel Merkezde, özel ofisinde misafiri eksik olmuyor ve herkesin dilinde "Gerçek dava insanı Fatih Çiftci" gibi olur deniliyor. Bugünler de ise; eski Erçiş belediye başkanı olan sayın Fatih Çiftci ahalinin yoğun "aday ol" baskısı altında. Halk tarafından yeniden aday olması çok arzulanıyor. Ahali; "Sayın Çiftci'yi bu topraklarda doğdu, burada büyüdü, buradan değişik makamlara yükseldi. Şimdi bir dönem daha kendini buraya feda etmesini, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de adaylığı kabul etmesini" rica ediyor. Engin yürekli, mütevazi bölgenin değerli simalarından olan sayın Çiftci milletin bu talebini göz ardı etmeyecek ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın oluruyla inşaAllah yeşil Erçiş'i yeniden ak kadroya kazandıracak bir isim. Yaklaşık 55000 oyu olan Berjeri aşireti ve diğer kardeş aşiretler ve Erçiş'in ileri gelenlerini etrafında toplayarak tek yürek haline getirecektir. Bölgenin ileri gelenlerinden Mele Süleyman'ın torunları kurduğumuz temasta; "Değerimiz sayın Fatih Çiftci Başkanımızın etrafında kenetleneceğimize dair sayın Cumhurbaşkanımıza söz veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Erçiş'te Fatih Çifçi ile seçimlere damga vuracak ve demokratik seçimlerden zaferle çıkacağız! Sayın Cumhurbaşkanımıza yeniden Erçiş'in, Malazgirt'in ve Bulanık'ın anahtarlarını teslim edeceğiz..." dediler.

Saygılarımla...

Hekimoğlu Süleyman Özcan

Gazeteci-Yazar