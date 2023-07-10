Erenler ilçesinde metal kalıp ve yedek parça imalatı yapan HEMAC fabrikasının genel müdürü İçik, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği lisans bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde aynı bölümün yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Babasının vefatının ardından fabrikanın başına geçmeyi tercih eden İçik, çalıştığı sektörün de eğitimini almak amacıyla işletme ve makine mühendisliği bölümlerini bitirdi. Eğitim hayatının yanı sıra iş hayatında da başarılı olmayı hedefleyen İçik, zor da olsa zamanla sektöre kendini kabul ettirmeyi başardı.

Bir kız annesi İçik, hiçbir işte erkek kadın ayrımının olmadığını yaşantısıyla göstererek, sanayi alanında da kadınların çoğalması için hemcinslerine örnek oluyor.

Cansu İçik, 1992'de kurulan ve 13 yıl önce babasından devraldığı fabrikada 15 personelin çalıştığını belirtti.

Çok keyifli, yorucu ve her gün yeni şeyler öğrendiği bir yolculuğun içinde olduğunu dile getiren İçik, "Türkiye'de kadınlar belli şeyleri beraberce yapabilir. Ekmeğin kadını erkeği olmaz. Bu yolculukta birlikteyiz. Bizim girişimimiz de bu şekilde başladı." dedi.

İçik, erkeklerin yoğunlukta çalıştığı metal sektöründe zor olsa da severek ve keyifle yer aldığından bahsederek, ilkokul 2. sınıfta babası ve dayısının yönlendirmesiyle yaz tatilini sanayide geçirmesinin ardından serüveninin başladığını anlattı.

"Azim ve hiç vazgeçmemek sizi istediğiniz noktaya eriştiriyor"

İlk zamanlar zorlandığı sektörde esnafın da desteğiyle duruma alıştığına değinen İçik, "Beyefendilerin daha yoğun olduğu sektördeyiz. Kendinizi kabullendirmeniz ya da onların size alışması biraz süre alıyor. 13 senenin yaklaşık 8 senesi, kendimi sektöre kabullendirmekle geçti. Azim ve hiç vazgeçmemek, eninde sonunda sizi istediğiniz noktaya eriştiriyor." diye konuştu.

İçik, yönetim katında çok yorulduğu zaman tulumlarını giyip tezgahta çalışarak dinlendiğini, özellikle kritik parçaların üretiminin tüm aşamalarına dahil olduğunu vurguladı.

Özellikle üniversitelerin makine ya da metalurji malzeme mühendisliği bölümlerindeki hocalardan kız öğrenci talep ettiğine işaret eden İçik, kadın istihdamı konusunda projeleri önemsediğine değindi.

Cansu İçik, sağlıktan havacılığa birçok firmayla çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Boeing uçakların video kontrol sistemlerinin belli parçalarını yapmıştık. Taşıt koltukların parçaları, çanak antenler, güç kaynakları ve yuvaları, tarım makineleri, kurutma makineleri gibi o kadar çok sektöre hizmet verebiliyoruz ki o yüzden tek sektör olarak sınırlandırmak ya da iki üç sektör olarak sınırlandırmak yanıltıcı olabiliyor. Metallerin girdiği her yerde biz varız."

Son dönemde KOSGEB projelerinin onaylandığını ve bir bilgisayar destek makinesi daha alacakları bilgisini veren İçik, kadın girişimcilere KOSGEB desteklerinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

Cansu İçik, sanayinin kalifiye eleman sıkıntısı çektiğinin altını çizerek, gençlerin meslek öğrenmeye teşvik edilmesi gerektiğini, kendisinin de bu anlamda eğitim kurumlarıyla devamlı temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

AA