Gözgeç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve 11 Ekim doğumlu şehit ve gazi yakını 12 çocukla birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kız çocuklarının eğitime erişimindeki engellerin kaldırılması, kadınların sosyal, ekonomik, siyasi hayatta hak ettikleri konumda olmaları adına reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Gözgeç, "Özellikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ve kız çocuklarının eğitimine verilen desteklerle 2000'li yıllarda yüzde 39 olan kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı bugün yüzde 95'lere ulaşmış durumda." diye konuştu.

Gözgeç, bir gazetecinin "Gazze'de çocukların başına bomba yağıyor. Bir şey söyler misiniz?" sözleri üzerine, Gazze'nin ağır bir bombardıman altında olduğunu, okulların, camilerin, hastanelerin acımasızca bombalandığını ifade etti.

Bombardıman sonucu 260'ı çocuk, 260'ı kadın bine yakın sivilin hayatını kaybettiğinin altını çizen Gözgeç, "Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği Dünya Kız Çocukları Günü'nde, insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bugün sessiz olması manidar. Maalesef dünyanın sesi çıkmıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan kimsenin sesi çıkmazken dünyanın vicdanının sesi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.