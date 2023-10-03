AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada Kabaktepe, basın mensuplarıyla sohbetinin ardından konuşma yaptı.

Basının demokrasi ve toplumsal gelişim açısından önemine değinen Kabaktepe, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nin Türkiye ve dünya demokrasi tarihine geçecek örnek nitelikte bir seçim olduğunu söyledi.

Kabaktepe, yaklaşan 2024 Yerel Seçimleri için de parti olarak saha çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, bu seçimden de başarıyla çıkacaklarını kaydetti.

Medyanın modern dünyadaki önemini vurgulayan Kabaktepe, "Hızın çok fazla tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Hızla beraber hakikatin ve değerin de tartışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en yakından yaşayan sektör de medya sektörü. Enformasyonun, iletişimin çok fazla hızlanmasına rağmen haberin hakikati ve değerinden kopmayan tüm gazeteci arkadaşlarımıza köşe yazarı, muhabir, kameraman, haber spikerine kadar tüm paydaşlarına da teşekkür etme borcumuz var." ifadelerini kullandı.

AA