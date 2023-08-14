Ankara

AK Parti'nin sosyal medya hesabından, "Büyük ve güçlü Türkiye arzusunu yediden yetmişe, vatan toprağının her bir karışına serpiştirdik ve hep birlikte Türkiye olduk. AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, AK Parti'nin kuruluş gününden bu yana Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yolculuğunun anlatıldığı videoya da yer verildi.

Videoda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda doğru adımlarla 22 yıl önce yola çıktık. Büyük ve güçlü Türkiye arzusunu yediden yetmişe, vatan toprağının her bir karışına serpiştirdik ve hep birlikte Türkiye olduk. Ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen doğal afetlerle karşı karşıya kaldık. Tek yürek olduk, yaralarımızı birlikte sardık. Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı doğal afetler karşısında milletimizle birlikte ayağa kalktık." ifadeleri yer aldı.

AA