Haber: Beyza Betül Cihan
AK Parti Genel Başkanı Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Akbelen direnişçilerinin Meclis'e gitmesi üzerine açıklamalarda bulundu. "Bir memleket orman varlığının odaları olması gerekir mi? AK Parti ormanı genişletme konusunda açık ara birincidir. Bir devletin madenlerini yerin altında bırakır mı? AK Parti bunu da yapıyor. Biz neden birinden vazgeçelim. Biz düzenlemeleri de yapıyoruz. Bugün Meclis'te tamamen sloganlar vardı. . Bilgiden yoksundu. Çalışmıyorlar" diyen Ala, ekonomi muhafazasına yönelik de açıklamalarda bulundu.
"Yakında bizim ekonomi yönetimimizin programlarını açıklayacaklar. Ondan önceki de Merkez Bankası Başkanımız bu hükümet döneminde son iki yılı da vurgulayarak tek haneli evin içine indireceğini ve yol haritasını milletimizle paylaştı. Biz hiçbir sorunu görmemezlikten gelmedik. Bunu da göremezlikten gelmiyoruz. Bu konjektürden elde edilen sebeplerle bu birikimleri düşürecek olan biziz. Bizde bunu sağlayacak bilgi, birikim, siyasi irade var. Sonunda gideceğini koymuşuz. Oraya indireceğiz." şeklinde konuştu.
Ayrıca Ala, yargı reformlarına ilişkin de çalışmaların devam edeceğini belirtti. "İki şey yaparsınız. Eğer kurallarınızda sıkıntı varsa ki var sürekli reform yapıyoruz. Kanunları değiştiriyorsunuz. Birkaç dakika içinde problemler varsa kurumlarda demokratikleşme, kurumlardaki geçiş değişimlerinizdir. Onu da yasayla yapacaksiniz veya kararnamelerle yapacaksiniz. Bu sefer kurumları iyi işler hale getireceksin. Yani biz zaman zaman biriktiriyoruz. Ancak kurumlar eski kurumlar olarak kalmak için orada değişiklik yapmazlarsa sonuç vermezler. Orada da değişiklik yapmaları gerekir. Kanunları gibi kurumlar da reform yapabilir ki biz birçok idari kurumu reforme ettik. Orada da reforma ihtiyacı var. Uzlaşma yoksa anayasa yapılamaz." dedi