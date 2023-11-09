Haber: Mert Osman Erman

Şirket, Amerika'daki birçok şehirde artan kira ücretlerini daha da kötüleştirdiği eleştirisiyle karşı karşıya.

Chesky, Airbnb'nin New York gibi şehirler üzerinde böyle bir etkisi olduğunu reddetti, bu şehirlerde kısa vadeli kiralamaları yasaklayan kuralların son zamanlarda yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Ancak, firmanın popülerliğinden "istenmeyen sonuçların" ortaya çıkabileceğini belirtti.

Chesky, BBC ile yaptığı bir röportajda, "Teknoloji şirketi işletiyorsanız ve yüz milyonlarca insanın eline bir araç veya bir şey koyarsanız, istenmeyen sonuçlar meydana gelecektir. Bu nedenle her zaman dinlemeye çalışıyoruz, sorunlar varsa anlamaya çalışıyoruz ve şehirlerle uyum içinde olmaya çalışıyoruz" dedi.

2007'de başlayan Airbnb, paylaşım ekonomisinin henüz yeni olduğu dönemde dikkat çekti. Şimdi ise şirket, dünya genelinde yedi milyondan fazla konaklama yeri sunmaktadır.

Airbnb, New York Şehri'nde kısa vadeli konaklamaları yasaklayan yeni bir dizi düzenlemeye uyum sağlıyor. Yeni kurallar, ev sahiplerinin konuklarının konaklaması sırasında bulunmalarını, toplam misafir sayısını iki kişiyle sınırlamalarını ve tüm yere erişim sağlayabileceklerini belirtmelerini gerektiriyor. Kurallara uyum sağlamak için ev sahiplerinin ilgili otoritenin kaydına girmeleri gerekiyor.

Kurallar, Airbnb'nin ABD'nin en yoğun nüfuslu şehrindeki kısa vadeli tekliflerini etkisiz hale getirdi ve şirket, bunu "fiili bir yasak" olarak nitelendirdi. New York Times'a göre, etkilendiği tahmin edilen en fazla 10,800 ilan bulunmaktadır.

Chesky, 30 günden uzun süreli konaklamaların, "düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce işimizin anlamlı bir yüzdesiydi" ve şimdi New York'taki şirketin temel tekliflerini oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, Airbnb butik otel konaklamaları sunuyor ve otel rezervasyon hizmeti HotelTonight'ı işletiyor.

Ancak Chesky, New York'un kaybının diğer toplulukların kazancı olabileceğini, New Jersey ve Connecticut'taki komşu kasabalarda rezervasyonların arttığını da belirtiyor.

"İnsanların hala New York'a gelmek istediğini söylüyorlar. Bunu karşılayabilecekler" diyor Chesky. "Ya da insanların diğer şehirlere seyahat ettiğini göreceksiniz."

New York Şehri'nde bulunurken, Chesky, Airbnb müşterileri ve ev sahipleri için "Misafir Favorileri" dahil yeni özelliklerini duyurdu; bu özellik platformun en yüksek puan alan yerlerini göstermektedir.

Airbnb'nin yedi milyon ilanından ikisi bu özellikle uyum sağladı. Yorumlar artık ziyaret eden gezgin türleri ve yaptıkları seyahat türü hakkında daha fazla bilgi içermektedir. Ayrıca, ev sahiplerinin mülklerindeki olanakları sergilemelerine izin veren yeni bir ilan sekmesini tanıttı, bu da yapay zeka destekli bir fotoğraf turunu içermektedir.