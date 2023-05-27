BALIKESİR- 2023 yazında ayrıca Keman branşında Marc Danel ve Pelin Halkacı Akın, Flüt, branşında Ayla Uludere ve Ece Karşal ve Viyolonsel branşında Peter Bruns ve Dilbağ Tokay yönetiminde ustalık sınıfı eğitimleri gerçekleştirilecek. AIMA’da bugüne kadar toplam 1000’i aşkın genç sanatçıya 98 ustalık sınıfı ve 7 atölye eğitimi sunuldu. Ustalık sınıfı eğitimleri geleneğini yerleştirmede önemli bir etkisi olan AIMA’daki yoğun çalışma programı ve bitirme konserleri gibi uygulamalar katılımcı gençleri müzikal ve akademik yönden olduğu kadar, kişisel ve sosyal yönlerden de geliştiriyor. Bugüne kadar eğitimlere katılan genç sanatçılar AIMA’nın desteğiyle dünya sahnelerine uzanan zorlu yolculuklarında daha sağlam adımlar attıklarını her fırsatta memnuniyetle ifade ediyorlar.

Klarnet ustalık sınıfı Prof. Ayşegül Kirmanoğlu yönetiminde 2-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Piyano ustalık sınıfı Prof. Gökhan Aybulus yönetiminde 18-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

HABER: MERVE ELÇİ