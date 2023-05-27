İSTANBUL- Zorlu PSM’de bu ay, merakla beklenen konser serisi PSM Loves Summer kapsamında sahne alacak olan isimlerden Molchat Doma, Róisín Murphy, Baxter Dury, Tash Sultana ve Moderat gibi dünya müzik sahnesinin ikonik isimleri, yaza girerken Zorlu PSM’de unutulmaz bir yaz ve konser ruhu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Progresif sesleri elektronik müzikle korkusuzca birleştiren, deneysel üretimleriyle bizleri hisler arası yolculuklara çıkaran Fransız prodüktör Thylacine ise PSM Loves2Dance serisi kapsamında dinleyicileriyle buluşurken, elektro hip-hop’ın Fransız elçisi Wax Tailor 14 Haziran’da %100 Studio’da sahne alacak. Öte yandan, hazırlıkları bir buçuk yıl süren, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık ettirerek görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkaran 1923 müzikali 19 ve 20 Haziran tarihlerinde sahnelenecek.

HABER: MERVE ELÇİ