Birleşmiş Milletler

Kıran, Birleşmiş Milletler’de (BM) düzenlenen Sosyal Kalkınma Komisyonu 62. Oturumu'nda konuştu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ele alınırken tek bir bireyin bile kendini geride hissetmemesi gerektiğini belirten Kıran, dünyadaki pandemiler ve yaygın görülen çatışmalar gibi küresel zorlukların önceden var olan var olan eşitsizlikleri derinleştirdiğine vurgu yaptı.

Kıran, “Bugün Gazze, bu konudaki en çarpıcı örneklerden biridir. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği orantısız ve insanlık dışına varan saldırıları kabul edilemez bir gerçektir. Bu duruma kayıtsız kalamayız.” dedi.

Türkiye’nin, Gazze'deki saldırılardan etkilenen çocuklara destek olmak için harekete geçmeye hazır olduğunu kaydeden Kıran, Filistin halkıyla her türlü siyasetin ötesinde, insani değerlere dayalı dayanışmaya bağlı olduklarını vurguladı.

Kıran, “Bu çerçevede, tüm ortaklarımızı bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz çünkü bu, tek bir ülkeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizdeki yoksulluk oranını önemli ölçüde azaltmayı başardık”

Dünyada görülen yoksulluğun ancak kolektif eylemle çözülebilecek bir mesele olduğuna işaret eden Kıran, yoksulluğun ortadan kaldırılmasının bugün, her zamankinden daha önemli bir küresel hedef olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

Yavuz Selim Kıran, Yoksulluğun, bireyleri yalnızca temel insan haklarından ve onurundan mahrum bırakmakla kalmayıp aynı zamanda eğitim, sağlık hizmetleri ile kişisel ve ekonomik gelişim fırsatlarına erişimlerini de engellediğine işaret etti.

“Yoksulluğa çözüm bulma konusundaki kararlılığımız, Türkiye'de son yirmi yılda gerçekleştirilen dönüştürücü çabalarla daha da vurgulanmaktadır.” diyen Kıran, Türkiye’de hükümetin ülkenin güçlü ekonomik büyümesine paralel olarak sosyal koruma politika ve uygulamalarında önemli yapısal değişiklikleri hayata geçirdiğine vurgu yaptı.

Kıran, Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç̧ duyan kişilerin büyük oranda sosyal koruma sistemi kapsamına alındığını hatırlatarak, “Ülkemizdeki yoksulluk oranını önemli ölçüde azaltmayı başardık. Göreli yoksulluk oranı 2006'da yüzde 20,6 iken, 2022'de yüzde 14,4'e düşmüştür.” ifadesini kullandı.

İnsanlığa yönelik köklü değerlerin ağır saldırı altında olduğuna da işaret eden Kıran, bu saldırıların ailelerin yanı sıra toplumlara da zarar verdiğini, insanlığı, geleceği ve toplumsal dokuyu doğrudan tehdit ettiğini kaydetti.

“Dolayısıyla aileyi korumak, insanlığı ve tüm insanlığın geleceğini korumak anlamına gelir.” diyen Kıran, giderek artan küresel baskılar karşısında aile kurumunun korunması konusunda çağrı yaptı.