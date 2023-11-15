Eğitim hayatını Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Amerikan Üniversitesi'nde dış ticaret ve finans üzerine tamamlayan Buruk'un kripto paralar, yapay zeka, blockchain, NFT ve metaverse gibi ilgi alanları bulunuyor. Ayrıca borsa ve dünya finansı konularında uzmanlaşmış bir isim olarak tanınıyor.

Ahmet Turgut Buruk'un kişisel başarıları arasında satrançta Cumhuriyet Kupası 2.'liği ve Amerika'da düzenlenen 2017-2018 trade yarışmasında birincilik bulunuyor. Turgut isminin konulmasının ilginç bir sebebi var: Turgut Özal'ın vefat ettiği saatte doğmuş olması.

Buruk'un ailesi, Veli ve Hatice Buruk'tan oluşuyor. 1.85 cm boyundaki girişimci ve liderin kardeşi ise Osman Buruk. İlgi alanlarıyla, hobileriyle ve başarılarıyla dikkat çeken Ahmet Turgut Buruk, NFTC projesiyle dünya gündemine oturarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye'nin gururu olarak, gelecekte de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.