HABER: FUNDA AKOSMAN

Bir avuç gözüpek serdengeçti, kurtuluş umudunu sayısız cephede, sınırsız diyarlarda, nice halkların yüreğine bir karasevda gibi işledi. Devletin yetmediği yerde milletin inisiyatif alarak yedi düvele karşı koyabileceğini gösterdi.

Azimleri, kararlılıkları ve ‘söz konusu vatansa, hiçbir şey teferruat değildir!’ diyen düsturlarıyla bugünümüze bile ışık tutan bu insanlar, kurdukları efsanevi teşkilâtlar sayesinde ‘imkânsız’ sözcüğünü zihinlerden söküp attılar.

İşte bu kitap, sizlere o teşkilâtların cansiperane faaliyetlerinin ve yapılarının bilinen ve bugüne dek gölgede kalmış yönlerini anlatma gayretiyle yola çıkıyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nden Teşkîlât-ı Mahsusa’ya, Karakol Teşkilâtı’ndan Ay Yıldız Teşkilâtı’na, Mim Mim Grubu’ndan Zabitân, Yavuz ve Hamza/Felâh Grupları’na; NATO sonrasındaki dünyanın Gladio ve benzeri gizemli Stay-Behind Organizasyonlarından ülkemizin Özel Harp Dairesi’ne, Türk Mukavemet Teşkilâtı’ndan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na dek süren bu silsilenin tüm başat aktörlerini ve tarihlerine ilişkin doğru bilinen yanlışları gözler önüne seriyor ve bu süreçte emeği geçen tüm fedakâr kahramanların aziz hatıralarına saygılarını sunuyor.