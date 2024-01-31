Haber: Damla Oya Erman

HMS Erebus, 1826'da Pembroke tersanesinde İngiliz Kraliyet Donanması tarafından inşa edildi. Gemisi, 1839–1843 yılları arasında Ross seferi sırasında Arktik ve Antarktika'yı keşfetmek için kullanılan modifiye edilmiş bir Hecla sınıfı bomba gemisiydi ve 1848'deki başarısız Franklin seferinde (Arktik) görev aldı.

Franklin seferi, Kuzeybatı Geçidi'nin henüz keşfedilmemiş son bölümlerini geçmekle görevlendirildi, ancak HMS Erebus ve HMS Terror gemileri King William Adası yakınlarında buzlar arasında sıkıştıktan sonra felakete uğradı.

Bir yıl buzlar arasında mahsur kaldıktan sonra mürettebat, gemilerini terk edip Kanada anakarasına doğru deniz buzları üzerinde yürümeyi planladı, ancak 250 mil uzunluğundaki yolculukları sırasında hayatını kaybetti. 2014'te, HMS Erebus'un batık kalıntıları, Wilmot ve Crampton Körfezi'nde, Adelaide Yarımadası'nın batısında Kanadalı Victoria Boğazı seferi tarafından keşfedildi.

Parks Canada'nın son basın açıklamasına göre, sualtı arkeologları HMS Erebus enkaz alanını incelemek için 68 dalış gerçekleştirdi ve yüzlerce nesneyi kurtararak binlerce yüksek çözünürlüklü görüntü çekti.

Açıklamaya göre: "Dikkatlice kazılan artefaktlar, 1845 Franklin Seferi hakkında daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olmak amacıyla geri alındı; bunlar arasında deniz teknolojisi, bilimsel çalışma ve gemideki yaşamla ilgili bilgiler bulunuyor."

Araştırmacılar, navigasyon ve bilimle ilgili öğelere ait paralel bir cetvel, sağlam bir termometre, bir deri kitap kapağı ve pirinç makaralı bir olta dahil eşyaları, subayın kabininde buldu ve bunların İkinci Teğmen Henry Dundas Le Vesconte'ye ait olduğuna inanıyorlar.

Ayrıca, bir deri ayakkabı veya çizme tabanı, depolama kavanozları ve Kaptanın Kâhyası'nın mutfağına ait olduğu düşünülen mühürlü bir ilaç şişesi bulundu. Süregelen kazı çalışmaları, Üçüncü Teğmen James Fairholme'a ait bir kabinde, 2022 sezonunun bulgularını tamamlayan kimliği belirsiz fosiller koleksiyonunu ortaya çıkardı.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı ve Parks Canada'dan Sorumlu Bakan olan Onurlu Steven Guilbeault, "Franklin seferi, 19. yüzyılın en popüler gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Ancak, Parks Canada ve Inuit ortaklarının önemli çalışmaları sayesinde, bu gizemli bulmacanın parçaları toplanıyor ve bize bu inanılmaz seferin olaylarını daha iyi anlama fırsatı veriyor" dedi.