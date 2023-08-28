Haber: Damla Oya Erman

Bu terim, veya daha spesifik olarak, nispeten yakın bir zamanda türetilen bir markalamadır. Bu terim astronomiden değil, astrolojiden türemiştir; ilk olarak bir astrolog tarafından türetilen ve "verilen bir yörünge içinde Ay'ın Dünya'ya en yakın (perijezin %90'ına kadar) yaklaştığı bir dolunay" olarak keyfi olarak tanımlanan bir terimdir.

Gerçekten de, Ağustos'un beşinci Çarşamba gününde öğle saat 12:00 ET'de Ay, yörüngesindeki Dünya'ya göre en yakın noktası olan perijee'ye 357,181 km uzaklığa ulaşacak. Ve 9 saat 36 dakika sonra Ay resmi olarak dolunay olacak.

Dolunay teorik olarak sadece bir an sürer, ancak bu an, normal gözlem için algılanamaz ve birkaç gün boyunca, çoğu insan neredeyse tam dolunayı "tam" olarak gördüğünden bahseder: Gölge bant o kadar dar ve görünür genişlik yavaşça değişir ki, çıplak gözle varlığını veya hangi tarafının olduğunu söylemek zordur.

Ve "süper ay" statüsünün yanı sıra, bu belirli dolunay, Ağustos ayının ikinci dolunayı olacak; ilk olanı 1 Ağustos'ta meydana gelmişti. Sonuç olarak, Ağustos'un 30'undaki ikinci dolunay da "Mavi" ay olarak adlandırılacak. Yani, ne kadar değerli olduğuna bakılmaksızın, sahip olacağımız şey "Süper Mavi Ay" olacak.

Ancak, havada taşınan toz, kül veya duman gibi olağan dışı bir atmosfer koşulu olmadıkça, Ay mavi görünmeyecek, normal sarı-beyaz halini koruyacak. Bununla birlikte, ana akım medya abartısı sayesinde, birçok kişi büyük yaz sonu ayını görme olasılığına muhtemelen dört gözle bakacaktır.