Adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçilerden ilgi gören tabiat parkı, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

Kış aylarında uzun süre karla kaplı olan tabiat parkı, bu sene ziyarete açıldığı 21 Nisan'dan beri yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Doğaseverlar, ağaçların gölgesi sayesinde gölün etrafında keyifli vakit geçiriyor.

Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, tabiat parkının Gümüşhane'nin turizmi açısından çok önemli bir merkez olduğunu, misafirlerin keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

Tabiat parkının Ramazan Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya başladığını belirten Ayaz, "Bu sezon yaklaşık 150 bin kişi civarında yerli ve yabancı turistimizi Limni Gölü'nde misafir ettik. Buradaki bungalov evlerde yaz döneminde gerçekten yer bulmak imkansız. Bütün vatandaşlarımızın ve yabancı turistin ilgisi çok büyük. Burası Gümüşhane'nin turizmine çok katkı sağlayan bir bölgemiz. Vatandaşlarımıza muhakkak görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Ayaz, yüksek rakımdaki tabiat parkında havanın hep soğuk olduğunun altını çizerek, özellikle sıcaklardan rahatsız olanları, doğal güzelliği görmeye davet etti.

Ziyaretçilerin çoğunluğunu yabancı turistler oluşturuyor

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesisin işletmecisi Murat Eroğlu, 23 kır evi, 150 kişilik restoran, mescit, kamelya, çardak ve seyir kulesi gibi imkanlarla doğayı bozmadan ziyaretçilere hizmet sunduklarını ifade etti.

Misafirlerin, parkta ateş yakmadan istedikleri gibi piknik yapabildiklerini anlatan Eroğlu, sezonun yoğun geçtiğini vurguladı.

Eroğlu, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Limni Gölü'ne yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Bahreyn, Umman'dan ziyaretçilerimiz sıklıkla geliyor. Onun dışında bu sene Filistin'den, İngiltere'den, Ukrayna'dan ve Yunanistan'dan da ziyaretçilerimiz var. Bölgede yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Çorum'dan ailesiyle bölgeyi ziyaret eden Anıl Şen ise uzun süredir Limni Gölü'ne gelmeyi planladığını söyledi.

Şen, karşılaştığı manzaradan etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Havasıyla, doğasıyla huzurlu ortamıyla çok memnun kaldık. Çocuklar için de yetişkinler için de gerçekten dinlenilebilecek aktiviteleri olan huzurlu bir ortam. Doğayı seven herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ederim."

AA