Haber: Mert Osman Erman

Evine giden yol yok - dik çamur patikalarını yürüyerek gitmelisiniz ve yanlarında akan lağım var.

Sohaila dul bir kadın. Altı çocuğu var, en küçüğü 15 aylık bir kız olan Husna Fakeeri. Sohaila'nın bahsettiği çay, geleneksel olarak Afganistan'da içilen, sadece yeşil yapraklar ve sıcak su ile yapılan, içinde süt veya şeker bulunmayan çaydır. Bebeği için herhangi bir besin değeri olmayan bir içerik taşımaktadır.

Sohaila, geçtiğimiz yıl boyunca Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) acil gıda yardımı almaya son verilen 10 milyon kişiden biridir - büyük bir finansman açığı nedeniyle zorunlu kesintiler. Bu, özellikle Afganistan'daki tahmini iki milyon hanenin kadınlar tarafından yönetildiği düşünüldüğünde yıkıcı bir darbedir.

Sohaila, Taliban yönetimi altında dışarı çıkıp ailesini besleyemediğini söylüyor.

"Tükenmişlik durumumuzda hiçbir şey yememiz olmadı. Çocuklarıma diyorum ki, bu saatte nereye dilencilik yapmaya gidebilirim? Geceleyin açlık içinde uyurlar ve uyanınca ne yapacağımı düşünüyorum. Eğer bir komşu bize biraz yemek getirirse, çocuklar 'bana ver, bana ver' diye yarışırlar. Onları sakinleştirmek için aralarında paylaştırmaya çalışıyorum," diyor Sohaila.

Aç bebeğini sakinleştirmek için Sohaila, ona "uyku ilacı" verdiğini söylüyor.

"Ona süt veremem çünkü sütüm yok, bu yüzden uyanıp süt istemesin diye veriyorum. İlacı verdiğimde bir sabahdan diğerine kadar uyur," diyor Sohaila. "Ara sıra yaşayıp ölmediğini kontrol ediyorum."

Kızına verdiği ilaç hakkında bilgi alıyoruz ve bu ilacın yaygın bir antihistamin veya alerji ilacı olduğunu öğreniyoruz. Sedasyon yan etkisidir.

Doktorlar bize, bazı Afgan ebeveynlerin aç çocuklarına verdiği sakinleştiriciler ve antidepresanlardan daha az zararlı olmasına rağmen, ilacın yüksek dozlarda solunum sıkıntısına neden olabileceğini söyledi.

Sohaila'nın kocası, 2022'de Panjshir ilinde Taliban güçleri ile Taliban yönetimine karşı direnenler arasındaki çatışmada çapraz ateşte ölen bir sivilmiş. Ölümünden sonra, WFP tarafından verilen yardıma ağırlık verdi - un, yağ ve fasulye.

Şimdi WFP, sadece üç milyon kişiye - akut açlık çekenlerin dörtte birinden azına - malzeme sağlayabildiğini söylüyor.

Sohaila tamamen akraba veya komşuların bağışlarına bağlıdır.

Orada bulunduğumuz çoğu süre boyunca, bebek Husna sessiz ve pasiftir. Ülkede bu durumu yaşayan üç milyondan fazla çocuktan biri olarak, Unicef'in dediğine göre ılımlı derecede beslenmiş durumdadır. Bunun yüzde yirmi beşinden fazlası en kötü şekli olan şiddetli akut beslenme bozukluğuna sahiptir. Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın şu ana kadar olduğundan daha kötü durumda olduğunu söylüyor.

Ve beslenme bozukluğu ülkenin en küçüklerini kasıp kavururken, sağlık hizmetlerinin çökmesini önleyen yardım da çekilmek zorunda kalmıştır.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), sağlık çalışanlarının maaşlarını ödüyor ve 2021'deki rejim değişikliğini takiben 30'dan fazla hastanede ilaç ve gıda finanse ediyordu - acil bir geçici önlem.

Şimdi devam etme kaynakları olmadığı için, yardım çoğu sağlık tesisi, Kabil'deki tek çocuk hastanesi dahil olmak üzere, geri çekildi.

"Hekimlerin ve hemşirelerin maaşları artık hükümetten geliyor. Hepsinin maaşı yarı yarıya kesildi," diyor hastanenin Taliban tarafından atanan medikal direktörü Dr. Mohammad Iqbal Sadiq bize.

Hastane ayrıca poliklinik bölümünü kapattı ve sadece hastaneye yatırılması gerekenler için hizmet veriyor.

Beslenme bozukluğu bölümü dolu ve birçok gün, bir yatakta birden fazla çocuğu sığdırmak zorunda kalıyorlar.

Bir köşede Sumaya dik oturuyor. 14 aylık olduğunda, yenidoğan bir bebeğin ağırlığında, küçük yüzü çok daha yaşlı bir kişi gibi kırışık.

Onun yanında Mohammad Shafi var. 18 aylık olması gereken ağırlığının yarısı kadar ağırlığındadır. Babası bir Taliban savaşçısıydı, bir trafik kazasında öldü. Annesi bir hastalıktan öldü.

Yanından geçerken yaşlı büyükanne Hayat Bibi yanımıza gelir ve hikayesini anlatmak isteyen gözleri dolu bir halde bize bakar. Taliban'ın torununu hastaneye getirmesine yardım ettiğini söylüyor, ama nasıl geçineceklerini bilmiyor.

"Allah'ın merhametine güveniyorum. Başvuracak başka yerim yok. Tamamen kayboldum," diyor gözleri dolu dolu Hayat Bibi. "Kendi başıma mücadele ediyorum. Başım o kadar çok ağrıyor ki patlayacak gibi hissediyorum."

Taliban hükümetinin baş sözcüsü Zabihullah Mujahid'e, uluslararası toplumu daha fazla yardım yapmaya ikna etmek için ne yaptıklarını sorduk.

"Ekonomileri iyi gitmeyen bağışçı ülkelerin ekonomileri kesildiği için yardım kesildi. Ve büyük iki felaket oldu - Covid ve Ukrayna'daki savaş. Bu yüzden onlardan yardım bekleyemeyiz. Onlarla konuşarak yardım alamayız," dedi bize.

"Kendi kendimize yetmeliyiz. Ekonomimiz istikrar kazandı ve binlerce iş yaratacak madencilik sözleşmeleri dağıtıyoruz. Ama tabii ki yardımın kesilmemesi gerektiğini söylemiyorum çünkü hala zorluklarımız var."

Taliban politikalarının da sorunun bir parçası olduğunu; bağışçıların kadınlara sıkı kısıtlamalar getiren bir ülkeye para vermek istemediklerini kabul ediyor mu? Diye sorduk.

"Eğer yardım baskı aracı olarak kullanılıyorsa, İslam Emirliği'nin kendi değerleri vardır ve bunları herhangi bir maliyetle koruyacaktır. Afganlar, geçmişte değerlerimizi korumak için büyük fedakarlıklar yaptılar ve yardımın kesilmesini de dayanacaklardır," dedi Mujahid.

Onun sözleri birçok Afgan'ı teselli etmeyecektir. Ülkenin üçte ikisi önümüzdeki öğünlerinin nereden geleceğini bilmiyor.

Soğuk, nemli bir sokakta, adını vermek istemeyen bir kadınla tanışıyoruz. Taliban'ın meyve, sebze, çorap ve diğer garip eşyaları sokakta satmasını engellediğini söylüyor. Bir kez tutuklandığını da belirtiyor. Kocası savaş sırasında öldü ve bakmak zorunda olduğu dört çocuğu var.

Durumu hakkında konuşmaya başladıktan birkaç dakika sonra teselli edilemez bir şekilde çöker.

"En azından bize çalışıp dürüst bir yaşam kazanmamıza izin vermeleri gerekiyor. Allah'a yemin ederim ki kötü şeyler yapmaya çıkmıyoruz. Sadece çocuklarımız için yiyecek kazanmaya gidiyoruz ve bizi böyle rahatsız ediyorlar," diyor. Şimdi 12 yaşındaki oğlunu çalışmaya zorlanmış durumda.

"Bir Taliban kardeşine sordum, eğer kazanmazsam çocuklarıma ne yiyecek veririm? Bana zehir ver ama evinden dışarı çıkma dedi," diyor. "İki kez Taliban hükümeti bana biraz para verdi, ama bu hiç yeterli değil."

Taliban'ın kontrolünü ele geçirmeden önce, kamu harcamalarının üçte dördü önceki rejime doğrudan verilen yabancı paralardan gelmekteydi. Bu, 2021 Ağustos'unda durduruldu ve ekonomiyi bir spiralde sürükledi.

Yardım kuruluşları, geçici ama kritik bir köprü sağlamak üzere devreye girdi.

Şimdi o finansmanın büyük bir kısmı gitmiştir.

Durumun ciddiyetini abartmak zordur. Bu geçen yıl boyunca defalarca gördük.

Milyonlar kuru ekmek ve su ile hayatta kalmaktadır. Bazıları kışı atlatacak durumda olmayacak.