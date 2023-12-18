Haber: Damla Oya Erman

JetSpy verilerine göre, Musk'ın iki adet Gulfstream özel jeti, toplamda 441 kez havalandı ve bu uçuşlar toplamda 1,161 saatlik bir hava süresine denk geldi. Bu, milyarderin filosunun yıl içinde neredeyse 49 gün boyunca sürekli olarak havada olduğu anlamına geliyor.

Özellikle 2022'de Twitter'ı (şu anda X olarak biliniyor) satın aldıktan sonra Musk, Tesla'nın fabrika zemininde uyuma düzenine son verip, Twitter'ın ofislerinde geçirdiği zamanı arasında seyahat etmek için özel jet filosunu sıkça kullanmış görünüyor.

Gulfstream özel jetleri, Musk'ın kişisel ve iş seyahatlerini kolaylaştırmak için sık sık gökyüzüne yükseldi. Filosundaki G650ER ve G550 modelleri, toplamda 100 milyon doların üzerinde bir değere sahip.

Musk'ın jetleri, bu yıl içinde genellikle SpaceX etkinlikleri, Twitter ziyaretleri ve yurtdışındaki toplantılar gibi kamuya açık etkinliklerle eşleşen uçuşlar gerçekleştirdi. Ancak uçuşlarda yolcu bilgilerine dair net bir bilgi bulunmuyor.

JetSpy verilerine göre, Musk'ın uçuşları genellikle ortalama iki buçuk saat civarında sürdü. Bu, milyarderin genellikle bulunduğu Tesla'nın merkezinin bulunduğu Hawthorne, California ile SpaceX'in fırlatma sahasının bulunduğu Brownsville, Texas arasındaki uçuş süresine benziyor.

Musk'ın jet filosu, genellikle kendi iş dünyasını yürütme hızını artırmak için kullanılıyor. Ancak bu lüks hizmet, yüksek bir maliyetle geliyor. Bu yıl içinde Musk'ın jetleri, JetSpy verilerine göre tahmini 5,159 metrik ton karbon dioksit salımına neden oldu. Ortalama bir Amerikalının yılda ürettiği 16 ton karbon dioksit ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir miktar. Ayrıca, jetler bu yıl içinde toplamda 538,957 gallon yakıt tüketerek, bu da uçakları kullanmanın maliyetinin 3,2 milyon doların üzerinde olduğunu gösteriyor.

Geçen yılın aksine, Musk'ın jet filosu bu yıl daha az uçtu. 2022'de jetler toplamda 1,865 saat havada geçirilmişken, bu yıl içinde bu süre 1,161 saatten biraz fazla oldu.