Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Dışişleri Bakanı Penny Wong, dün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin "evet" oyu kullandığını anımsattı.

Oylamanın, Filistin'i tanıyıp tanımamaya dair değil Filistin'e BM forumlarında yer almak konusunda ek haklar tanımaya ilişkin olduğunu vurgulayan Wong, "Desteklediğimiz karar, hem İsraillilere hem Filistinlilere uzun vadeli barış ve güvenlik sağlanmasına dair." ifadesini kullandı.

Wong, zamanı geldiğini düşündüklerinde Avustralya'nın Filistin'i tanıyacağını kaydetti.

"Söylemek istediğim şu ki; Avustralya artık tanınmanın ancak barış sürecinin sonunda gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Barış sürecinin bir parçası olarak da gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulunan Wong, ancak iki devletin kurulmasıyla İsrail'in barış ve güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Wong, Avustralya'nın bölgesindeki Yeni Zelanda, Japonya, Endonezya, Singapur ve Güney Kore gibi çok sayıda müttefikiyle karar tasarısına destek vermesinin pozisyonunda yalnız olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Bakan Wong, artık açıkça bir ateşkesin müzakere edildiğini, acil insani ateşkes ve barış sürecinin başlangıcını görmek istediklerini kaydetti.

Yeni Zelanda Gazze'de derhal kalıcı ateşkes çağrısında bulundu

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da yaptığı açıklamada, ülkesinin BM Genel Kurulu'ndaki oylamada kullandığı "evet" oyunun, "uluslararası toplumun bölgeyi kuşatmaya devam eden sonsuz şiddet döngüsünden duyduğu hayal kırıklığını yansıttığına" işaret etti.

"İsrail ile barış içinde yan yana yaşayacak müstakbel bir Filistin devletinin tek kalıcı ve adil çözüm olduğunu sürekli olarak belirttik. Bu da ancak tarafların bu çatışmayı sona erdirmesi ve müzakere masasına dönmesiyle başarılabilir." ifadesini kullanan Peters, Gazze'de derhal kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.

Peters, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani krizin, Refah'a askeri müdahaleyle değil yalnızca müzakere masası etrafında bir araya gelecek taraflarca çözülebileceğini belirterek, gerilimin derhal düşürülmesini istedi.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve "gözlemci" statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken, aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bundan dolayı BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine işaret edildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012'de BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.