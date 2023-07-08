Başakşehir

Doğal afetlerde görev yapacak profesyonel ekiplerin yetiştirilmesi için Başakşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Belediye afet eğitim alanı kurduğunu duyurdu.

Eğitim alanında tırmanma kulesi ve afet enkaz eğitim binası yer alacak. Kartoğlu, deprem sonrası ilk müdahaleden göçük altında kalan kişinin çıkarılmasına kadar çok kapsamlı ve hayati eğitimlerin verileceğini vurguladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu "Afetlere karşı profesyonel ekiplerin sayısını artırmak adına afet eğitim alanımızı hayata geçiriyoruz" dedi. Gölcük ve Düzce 2011'da Van, 2020'de Elazığ ve İzmir, son olarak ise 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi. Ülkemizi derin bir yasa boğan depremlerde on binlerce canımızı kaybettik. Milyonlarca kişinin etkilendiği asrın felaketinde, afet eğitimi ve bilincinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi" dedi. İstanbul'da en sağlam zemin yapısına sahip ilçelerinin başındayız. Yine de tedbirimizi en üst seviyede alıyoruz. Dört koldan yürüttüğümüz kentsel yenileme çalışmalarımızla güvenli konutlar üretiyoruz. Afetlere karşı profesyonel ekiplerin sayısını artırmak adına afet eğitim alanımızı hayata geçiriyoruz. Bu alanda 12 metre uzunluğunda tırmanma kulesi, iki katlı betonarme yapıdan oluşan afet enkaz eğitim binamız yer alacak" diye konuştu. Deprem sonrası ilk müdahaleden göçük altında kalan kişinin çıkarılmasına kadar kapsamlı ve hayati eğitimler verileceğinin altını çizen Kartoğlu, "En kısa sürede alanımızı tamamlayacak ve eğitimlere başlayacağız. Unutmayalım, depreme hazırlıklı olmak bizim elimizde" ifadesini kullandı.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN