AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Eylül'de tarihin en büyük afetlerinden birini yaşayan Libyalıların yaralarını sarmaya, umutsuzluğun ardındaki umut olmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD koordinasyonunda oluşturduğumuz iyilik köprüsüyle Libya'ya bugüne kadar 4 uçak, 5 gemi aracılığıyla, arama kurtarma ve sağlık personeli ile çok sayıda insani yardım malzemesi ulaştırdık. Bugün 850 ton insani yardım malzemesi daha Libya'ya ulaştırılmak üzere İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı." bilgisine yer verildi.