İSTANBUL- Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un makine mühendisliği bölümü Atomenergomash A.Ş. bünyesindeki AEM-Technologies'in üretim tesisi Atommash, Çin'de inşaatı devam eden Xudapu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü Güç Ünitesi için nükleer reaktör ve dört buhar jeneratöründen oluşan bir dizi ekipman üretti.

Toplam ağırlığı 1700 ton olan ekipman karma bir yöntemle sevk edilecek. Kargoyu özel santral terminaline ulaştırmak için motorlu sevkiyat yapılacak. Ekipman bir mavnaya taşındıktan sonra deniz yoluyla Saint Petersburg Limanı'na götürülecek ve daha sonra yine deniz yoluyla Çin'e ulaştırılacak.

Atomenergomash A.Ş Genel Müdürü Igor Kotov konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çin’de dört güç ünitesi için ekipman üretimi, Rusya ve Çin'in enerji sektöründeki stratejik ortaklığının gelişmesinin önemli projelerinden birini teşkil ediyor. Süreç, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev tarafından bizzat takip ediliyor. Bu yıl Nisan ayında Tianwan NGS’nin 7’nci Güç Ünitesi için reaktör ve dört buhar jeneratörünün dahil olduğu ilk ekipman setini ülkeye sevk etmiştik. Şimdi de Xudapu NGS’nin 3’üncü Güç Ünitesi için ekipman setinin sevkiyatını yaptık. 2024 yılında, bu santrallerin diğer iki güç ünitesi için de ekipman sevkiyatı gerçekleştirilecek. Hızımız yüksek. Atomenergomash, ürünlerin kalitesi ve güvenliğini en üst seviyede tutarak bunu sağlıyor” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL