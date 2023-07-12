İSTANBUL AA- "TikTok: Siyasal İletişimde Yeni Bir Yarış Alanı" başlıklı rapor, "Liderlerin TikTok videolarının tematik dağılımı", "Siyasi partilerin TikTok videolarının tematik dağılımı", "Adayların TikTok videolarının izlenme sayılarına yönelik bulgular", "Liderlerin en fazla değindiği meseleler özelinde bulgular", "Adayların en fazla izlenen TikTok videolarına yönelik bulgular" bölümlerinden oluştu.

TikTok'un, 2023 seçimlerinde adayların yarışı için yeni ve denenmemiş bir sahne olduğu belirtilen raporda, eğlence ve samimiyet zemininde yükselen kullanıcı kültürü ve platformun algoritmik içerik kişiselleştirme dinamikleri buluştuğunda TikTok'un seçim yarışına etki edebilecek bir potansiyele sahip olduğu kaydedildi.

Raporda, Cumhur İttifakı'nın en önemli TikTok hamlelerinden birinin son yıllarda yüksek teknoloji alanında atılan adımların, yerlilik ve millilik vurgusu ile seçmene duygusal açıdan da hitap eden bir formatta aktarılabilmesi olduğu ifade edildi.

TikTok'taki içerik üretim sürecinde duygusal bağ kurmayı kolaylaştıran efekt ve müziklerin Cumhur İttifakı tarafından etkin bir şekilde kullanıldığına işaret edilen raporda, "Yerlilik ve millilik ile sanayi ve teknoloji alanında Cumhur İttifakı tarafında geliştirilen içeriğin Millet İttifakı tarafında üretilen içeriğe kıyasla daha dominant bir yönü" olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TikTok hesabındaki içerikler

Bu içeriklerin güçlü lider ve istikrar söylemleri ile desteklenerek seçmene birbirini tamamlayan, geçmişteki faaliyetleri gelecek için sağlam referans noktaları olarak konumlandıran, bütüncül mesajlar ilettiğini kaydedilen raporda Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimi sonrasında kişisel TikTok hesabı benzer biçimde lider imajının güçlendirilmesine odaklanmaya devam ettiği, söz konusu içerik Erdoğan'ın miting görüntüleri, şehir karşılamaları ve seçmenlerle diyalogları ile güçlendirildiği bildirildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeriklerinin yoğun şekilde gençleri ve kadınları ilgilendiren hususlara odaklandığı aktarılan raporda, bu durumun ilk tur seçimine kadar olan içeriklerde yoğun şekilde hissedildiği, buna rağmen ikinci turda terör ve göçmen konularına odaklanan milli güvenlik söylemlerine dönüldüğünün TikTok videolarında da gözlemlendiğinin altı çizildi.

Raporda, uzmanlarca Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın gençlere ve kadınlara yönelik içeriklerinin artmasıyla Millet İttifakı'nın başlangıçtaki vurgusunun yakalandığı anlatıldı.

Millet İttifakı'nın TikTok içerik analizi

Her seçmen grubuna seslenebilmek ve kapsayıcı bir söylem geliştirebilmek için ittifaklardaki daha küçük oy oranına sahip partilere TikTok içeriği üretim sürecinde büyük rol düştüğünü belirtilen raporda, seçim süresince Yeniden Refah Partisinin tek başına Cumhur İttifakı'na 158 video ile katkı sunduğu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), İYİ Parti ve Saadet Partisinin toplam ürettiği video sayısının ise 196 olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, ittifaklarda en çok oy alan partilerin dışındaki partilerin katkısı göz önünde bulundurulduğunda Millet İttifakı bileşenleri arasında CHP dışındaki aktörlerin TikTok'taki katkısının sınırlı olduğunu da kaydetti.