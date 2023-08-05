Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının 18'inci bölümünde Adıyaman'da konteyner çarşılarda sürdürülen faaliyetler ele alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bazı iş yerleri yıkıldı, bazıları da ağır ve orta hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Ticari hayatın normalleşmesi adına atılan adımlar sonucu iş yeri yıkılan veya zarar gören esnaf için kentte farklı illerin valilik ve belediyelerince konteyner çarşılar kuruldu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, il merkezinde 9, ilçelerde ise 27 noktada geçici çarşı oluşturulduğunu söyledi.

Kentte 700 işletmenin konteynerlere yerleştirildiğini belirten Varol, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda da özellikle konteyner kentlerimizin içerisinde, etrafında ticari alan olmayan konteyner kentlerimizdeki vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılaması için oralara da yaklaşık 150 tane daha konteyner çarşı diyebileceğimiz esnaf çarşı diyebileceğimiz yapı oluşturuyoruz. Bunlar da tamamlandığında vatandaşlarımızın o yaşam alanlarındaki konforları, ihtiyaçları görüleceği için artmış olacak."

Varol, ticari hayatın normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay ise kent merkezinde 9 noktada geçici iş yerlerinin oluştuğunu söyledi.

Kent merkezinde 335 işletmenin kuralarının çekilerek esnafa teslim edildiğini aktaran Duranay, "Depremlerden sonra işletmelerimizin bazıları yıkıldı bazıları ise ağır ve orta hasar aldı. Bundan dolayı farklı illerin valilik ve belediyeleri kentimizde esnaflarımız için çarşılar kurdular. Her meslekten olmak şartıyla işletmelerimizi belirledik ve kura yoluyla da işletmeleri esnaflarımıza teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Esnaf Nilay Pulat, depremde işletmesinin ağır hasar aldığını daha sonra kurulan konteyner çarşıda işlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

AA