İSTANBUL- Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Caz ve Sinema Günleri” etkinliği, Türkiye’de caz gitar denince akla gelen ilk isimlerden olan Önder Focan ve Caz müziğin güçlü kadın vokallerinden Dilek Sert Erdoğan’ın birlikte sahne aldığı konser ile başladı. Sandalyeleri ile birlikte AtaPark’a gelen yüzlerce müziksever, açık havada keyif dolu bir yaz akşamı yaşadılar. Konserin hemen ardından Hollywood’un son dönemde en çok ses getiren yönetmenlerinden olan Damien Chazelle’in sinema eseri “Whiplash” izleyicilerle buluştu.

AtaPark’ta düzenlenen 2. Caz ve Sinema Günleri’nin 5 Ağustos’taki etkinlikleri, ülkemizin yeni dönemde en sevilen müzisyenlerinden olan Evrencan Gündüz konseriyle devam edecek. Ardından da sinema tarihinde müzik türünün kült eserlerinden “The Blues Brothers” filminin gösterimi yapılacak.

HABER: MERVE ELÇİ