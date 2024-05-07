Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraflar adına imzaları, Genel Müdür Kemal Yüksek ile Cezayir Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Hakim Ganoun'un attığı belirtildi.

Mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki hava ulaşımında haftalık 35 frekans olan sefer sayısının 80 frekansa artırılmasını sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında uçuş gerçekleştirilebilecek noktalara ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın taraflar arasında ilişkileri daha da geliştirmesi ve hava yolu işletmeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.