İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, İbrahim Ç, İsmail Ç, Berkay N, Mehmet K. ile M.T. gözaltına alındı.

Ekipler, zanlılardan birinin ikametinde yaptığı aramada bahçedeki çardağa gizlenmiş 585 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Diğer adreslerdeki aramalarda da 54 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 5 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim Ç, İsmail Ç, Berkay N, Mehmet K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA