Emircan Zorlu (20) idaresindeki 01 APY 811 plakalı motosiklet, İncirlik Hürriyet Mahallesi Girne Bulvarı'nda Çiğdem U. yönetimindeki 34 DL 0155 plakalı tırın altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsü Zorlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Zorlu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tırın altından çıkarıldı.
Tırın sürücüsü Çiğdem U. polis ekiplerince gözaltına alındı, Zorlu'nun cesedi morga kaldırıldı.
AA