İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son bir ayda 34 motosiklet ile çok sayıda ev, iş yeri ve araçtan para, aksesuar, ziynet ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 156 şüpheliyi yakalamak için belirledikleri adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 156 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, tutuklanan zanlılar arasındaki Bilal M. (19) ve kardeşi A.M'nin (16), merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin kaldırımda unuttuğu içinde 3 milyon 500 bin lira değerinde özel taşlarla hazırlanmış 400 tespih, 5 lüks saat ve bir miktar dövizin bulunduğu valizi alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA