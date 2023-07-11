Müslümanların ve insanlığın izzeti olan cennetmekan Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç; “savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz, ne yaparsanız yapın. Ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” demişti.

Bilge liderin bu değerli öğüdünü, Boşnaklar ile Müslümanların yanısıra, ‘ben insanım diyen’ herkes tutuyor ve bu alçak soykırımın her yıldönümünde dünyanın dört bir yanından, ‘unutmadık, unutturmayacağız, hepimiz Srebrenitsalı, hepimiz Boşnak, hepimiz Müslüman, hepimiz Aliya’yız’ diye haykırıyorlar.

Biz de unutmadık, 2. Dünya savaşı sonrasında dünyanın gördüğü bu en büyük, en alçak, çocuk, kadın, yaşlı denilmeden silahsız masum sivil Müslüman Boşnaklara yapılan etnik kıyımı asla da unutturmayacağız.

Hedef seçtikleri ülkeler için öteden beri sözde soykırım masalları üretmeye çalışan ülkelerin, kendi kontrollerinde gerçekleşen bu vahşete karşı sorumluluklarının gereğini halen dahi tam manada yerine getirmekten kaçınıp, adeta etrafından dolaşmalarını her sene ibretle izliyoruz.

BM, AİHM veya LAD, adı her ne olursa olsun, buralardan bu soykırım için çıkan kararların sadece ve sadece kendi fundamentalist anlayışlarına hizmet ettiğini, evrensel insan hakları ile ilgili kararlar alınmadığı içinde vicdanlarda karşılık bulmadığı kesindir.

Ne yazık ki, batı dünyasının miğferliğinde, hak ve hukuku korumak ve kollamak için kurulmuş olan uluslararası mahkemelerin hemen hemen bir tamamı tarafından verilen kararlarda, Müslümanların veyahut ta mazlum ve mağdur milletlerin lehinde karar çıkarıldığına bu güne kadar pek şahit olunmamıştır.

Srebrenitsa soykırımı sorumlularının gerekli maddi, hukuki ve manevi cezaları almaları insanlığın geleceği adına mecburiyettir.

İnsanlık ve gelecek nesiller bu soykırımda katkısı bulunan herkesi lanetle anacak ve vicdanlarda kapanmaz bir yara olan bu insanlık suçu ve failleri ile bu konuda gereğini yapmayanları da asla affedilmeyeceklerdir.

Büyük Komutan Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi “dört yıllık tahrip eden savaşın ardından Bosna, iyileştirilmesi gereken yaralarla doludur. Srebrenitsa kesinlikle bunların başında, en büyük ve en derin olanıdır.”

İşte tam da bu nedenle, Türkiye, devleti ve milletiyle Boşnak kardeşlerinin uğradığı zulümlerin takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama ve her şartta yanlarında olma konusunda kesin kararlıdır.

Srebrenitsa soykırımının yıldönümünde, soykırım da ve Boşnak halkının istiklal ve istikbali için tüm dünyanın seyirci olduğu zalimlere karşı verilen mücadele de, canlarını feda eden şehidlerimizi saygı rahmet ve şükranla anıyor, ailelerinin ve Boşnak kardeşlerimizin nezdinde tüm İslam ve insanlık alemine bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

YALÇIN TOPÇU

Kaynak: gapolaygazetesi