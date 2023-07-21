Haber: Damla Oya Erman

Ancak çevrimiçi olarak 28 teklif geldi, telefonun değeri hızla yükseldi ve Pazar günü yapılan son satış fiyatı 190,372.80 dolar oldu. LCG Auctions'ın listesinde, son dokuz ayda, 2007 açılmamış, ilk nesil iPhone'un 8GB'lık iki adet versiyonunun "rekabetçi fiyatlarla" satıldığı belirtiliyor. Bu iPhone "olağanüstü bir koleksiyon eşyası" olarak tanımlanıyor.

LCG Auctions'a göre, telefonun güncellenmiş 8GB modeli sadece 100 dolar daha fazlaya, iki aydan kısa bir süre sonra "yavaş satışlar" nedeniyle piyasadan kaldırıldı. Telefon, orijinal ambalajında ve hiç açılmamış olarak duruyor ve değerinin düşmesini önlemek için muhtemelen mühürlü kalacak.

Bu "aşırı nadirlik" ve "sınırlı üretim" özelliği, telefonu bu kadar nadir ve değerli yapan faktörler olarak gösteriliyor. Bu yılın başlarında, birinci nesil 2007 iPhone, 63,000 dolardan fazla bir fiyata satıldı, diğer bir açılmamış birinci nesil iPhone da LCG Auctions tarafından Ekim ayında 39,000 dolardan fazla bir fiyata satıldı.

iPhone, dünya genelinde milyarlarca insanın iletişim kurma, ödeme yapma, işlerini yapma, fotoğraf çekme ve hatta sabahları nasıl uyanacakları konusunda şeklini değiştirdi. Birçok sektörü ortadan kaldırdı ve birçok yeni sektörün doğmasına yol açtı.

2007 yılında Apple'ın yıllık Macworld fuarında konuşan Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs, sunumuna "Bugün birlikte tarih yazacağız," diyerek başladı. Jobs, yeni akıllı telefonu "devrim yaratan bir mobil telefon" olarak tanımladı ve bir iPod, telefon ve İnternet özelliklerini içereceğini söyledi.

Jobs'ın hayatına dair diğer nadir Apple hatıraları veya eşyaları da rekor fiyatlarla satılmıştı. Kasım ayında, bir alıcı Jobs'ın sahip olduğu ve giydiği eski Birkenstock sandaletler için 200,000 dolardan fazla harcadı ve bu da açık artırma evi Julien's Auctions'a göre, açık artırmada ödenen en yüksek fiyat olarak tarihe geçti.