İstanbul

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Nadeem, İsrail'in yaptığı manipülasyonlar ve medyanın rolüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de olup bitenlerin oldukça "üzücü" olduğunu söyleyen Nadeem, "Gazze'de yapılanlar son derece insanlık dışı ama bence bu sefer olan şey, (İsraillilerin) anlatıyı kontrol edememeleridir. Herkes ne olup bittiğini biliyor. Gerçek, insanların ulaşabildiği diğer medya kanalları aracılığıyla çok açık." ifadelerini kullandı.

Nadeem, "Medya kuruluşları olarak güçlü olmalıyız, gerçeğin peşinden gitmeliyiz ve insanlara gerçeği açıklamalıyız." diye konuştu.

Bugün herkesin istediği habere kolaylıkla ulaşabildiğini hatırlatan Nadeem, medyanın gerçeğin ne olduğuna dair yol gösterici rolü oynamasının ve doğru ile yanlış bilginin birbirinden ayrılmasının önemli olduğunu söyledi.

ABU Genel Sekreteri Nadeem, başta Türkiye olmak üzere, Asya'daki medya kuruluşlarının ve haber ajanslarının Gazze'de olanlar konusunda son derece iyi iş çıkardığını belirtti.

İsrail'in medya manipülasyonlarına dikkati çeken Nadeem, "İsrail her zaman medyayı ve anlatıyı kontrol etmeye çalışır ama bu sefer işe yaramayacak. Çünkü bu defa herkes gerçeğin ne olduğunu biliyor. Gerçek sosyal medya ve diğer platformlar aracılığıyla her zaman etrafımızda. Bu kez anlatı değişmeyecek." dedi.

Nadeem, gerçeklerin halka ulaştırılmasının yapılacak en iyi faaliyet olduğunu ve medyanın da bu ilkeye bağlı işlemesi gerektiğini kaydetti.

Yapay zekanın medyadaki rolüne de değinen Nadeem, yapay zekayı yanlışlarına alet eden ve çok fazla yanlış bilgi üreten insanların varlığına karşın bu yeni aracın doğru şekilde kullanılmasının mümkün olduğunu, herkesin bu konuda kendisini eğitmesi gerektiğini ifade etti.