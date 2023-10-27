Hep bir sorun olduğunda yüzeye değil temele bakın derler. Görünenin aksine sorun çok derinlerde denir.

Ben de taaa çocukluğuma kadar iniyorum. Onu geçtim tüm imkanların kısıtlı olduğu “Feda dönemine” bakıyorum o zaman bile Beşiktaş bu kadar kötü değildi. Yalan mı?

Sorun aslında göstere göstere su yüzüne çıktı.

Sezonun 18. resmi maçına çıkıyorsunuz hala Beşiktaş’ın kemik bir 11’i yok. Muhtemel 11 yaparken geçen hafta kadroda şu bölgede sorun vardı acaba bu hafta kim denenecek diye düşünüyoruz? Kamp döneminde değiliz, sezonun içindeyiz. Kadrolar açıklanıyor ve bakıyoruz. Beşiktaş’ın 2. bölgede sezon başından beri en iyi oynayan oyuncusu Gedson yok! Neden bilmiyoruz.

Şayet sakat değilse Gedson, orta saha kurgusunda olması gereken bir isim çünkü öne hızlı ve dikine çıkan tek oyuncu. BodoGlimt karşısında orta sahanın merkezine baktığımızda Onana, Amir ve Chamberlain’in ne defansla ne de hücumla organizasyonu vardı. Onana 13 maç sonra ilk kez 11’deydi. Takım halinde hiçbir araya gelmemiş bir Beşiktaş izledik ve haliyle skor üretmekte zorlandı. Bu kadronun bu denemeleri kamp döneminde yapması gerekiyordu maç içinde değil.

Beşiktaş’ın kadrosu ezeli rakipleriyle denk değil, doğru ama bu sonuçları alacak kadar kötü de değil bu da bir gerçek. Mevcut sıkıntı sahadaki oyuncuların birlikte oynamayı bilmiyor olmaları, takım oyunu yok! Takımı ayakta tutacak omurga yok. Defansın kilit noktası, orta saha merkez (10 numara) bu omurgayı sağlamak için çok önemliydi alınmadı. Hücum hattında yer alan Aboubakar ve Cenk sihirbaz değil bireysel yeteneklerle bir yere kadar. Şenol Güneş’ten de aynı sihirbazlık beklendi, olmadı.

Özetle bu ekip geç biraya geldi ve birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu.

Beşiktaş’ın seçime kadar oynaması gereken çok önemli maçlar var burada puan kaybetmeden ara transfer dönemini görmesi lazım. Fakat bu yönetim bunu görmüyor!

Peki bunun sorumlusu kim?

Taraftar mı? Oyuncular mı?

Elbette bunun sorumlusu yönetimdir. Bu yüzden camia 17 Aralık’a kadar niye bekliyor? Sorumluluğunuzu üstlenin ve siz gidin!

Zira tünelin ucu kapkara bir yere çıkıyor ışık yok!