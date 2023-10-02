Beşiktaş’ta bu maç ne konuşulacak dersek, Aboubakar ve Ersin Destanoğlu’nu konuşabiliriz. Zira sahada konuşacak başka verimli bir durum yok.

Ligin 7. Haftasında zirvenin gerisinde kalan bir Beşiktaş var. Bunun sebebi her maç özelinde sadece birkaç oyuncunun ön plana çıkarak bireysel performansla galibiyeti getirmesi.

Peki bu ne kadar daha devam edecek?

Bu sorunun cevabı önemli. Beşiktaş’ın bir an önce takım oyununu bulması ve takımın ilk 11 anlamında omurgasını oluşturması gerekiyor. Burada işin yükü Şenol hocada.

90 dakika boyunca Aboubakar’ın içinde bulunduğu iki pozisyon maçın kırılma anıydı. O anlar olmasa bu oyunla 3 puanı almak imkansız. Aboubakar’ın elini çekmesine rağmen çarpan top ve dakika 63’te Konyaspor ağlarına atılan jeneriklik gol siyah beyazlılara 3 puanı getirdi.

Öte yandan başta da belirttiğim gibi kalesinde gol yemeyen Ersin Destanoğlu, etkili Konyaspor şutlarında üzerine düşeni yaptı. Mert Günok’un yokluğunda Ersin’e çok iş düşüyor. Bu krizi fırsata çevirmesi şart.

Beşiktaş bu maça 4-4-2 dizilişiyle başladı ve skoru alınca gerekli değişiklikleri yaptı. Bu önemliydi. Çünkü yanlışta ısrar etmenin anlamı yok. Takımın kısıtlı bir kadrosu var ve rakibe göre oyun planı yapmak elzem. Beşiktaş orta sahasında en önemli isim Gedson Fernandes o yokken orta sahanın diri kalabilmesi adına ve Aboubakar’ın ilerde, hücum hattında 2. bölgeden top alabilmesi açısından diziliş kritik öneme sahip.

Gedson yok, Mert yok, Cenk yok haliyle Beşiktaş çözüm arıyor. Ama esas çözüm mental. Takımın kazanacağına inanması gerekiyor. Aboubakar’ın attığı golden sonra Burak hocaya koşup sarılması, o golü atacağına olan inancı. Aboubakar dışında da Beşiktaş’ın hücum varyasyonları oluşturması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş skoru alsa bile kısır galibiyetler alıyor. Coşkuyu bir an önce yakalaması şart.

Öte yandan hücum hattı için özellikle Chamberlain ve Rashica’nın oyuna adaptasyonu çok önemli. Bence Chamberlain tam bir half-space oyuncusu, kritik anlarda yaptığı içeri şutlarla maçı çözebilecek kabiliyette olduğuna inancım tam.





