Ankara

Borrell, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta başlatılan "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile AB Komisyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Aspides'in, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının Avrupa pazarında neden olduğu zararın önüne geçilmek ve gemilerin güvenliğini sağlamak için başlatıldığını vurgulayan Borrell, Husilere karşı bir operasyon yürütülmediğini dile getirdi.

Husiler'in saldırılarının uluslararası hukuku ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ettiğine değinen Borrell, saldırıların neden olduğu güvenlik sorunlarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirtti.

Borrell, "Her yıl dünyadaki ticaret trafiğinin yüzde 13'ü bu sulardan (Kızıldeniz) geçerken bugün sadece günde 70'ten fazla gemi Süveyş Kanalı'nı kullanıyor. Bu yüzden müdahale etmek gerekiyordu." dedi.

"Misyonun Gazze ile ilgisi yok" mesajı

Operasyonun başlamasından bu yana geçen iki aydan kısa sürede 68 gemiye yakın koruma sağlandığını ve 11 saldırıya karşı konulduğunu bildiren Borrell, misyonun ayrıca ABD'nin bir grup ülkenin katılımıyla başlattığı "Refah Muhafızı Operasyonu" ile düzenli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Borrell, operasyon kapsamında mevcut 4 geminin faaliyet gösterdiğini kaydederek, kapasiteyi artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

AB misyonunun Gazze'de yaşananlara yanıt olmadığını dile getiren Borrell, "Bizim yeni bir stratejik hedefimiz var. Bu hedef, seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve uluslararası ticareti güvence altına almak için denizcilerin hayatını korumaktır." dedi.

Borrell, saldırı altındaki stratejik deniz hatlarının korunmasının kritik önemde olduğunu vurgulayarak, "Bunun İran ve Husilerle ya da Gazze'deki savaşla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Gryparis de şimdiye kadar 9 insansız hava aracı, 1 insansız su üstü gemisi ve 1 amfibi gemi balistik füzelerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gryparis, "Operasyonumuz karada herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyecektir." dedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücünün" oluşturulduğunu açıkladı.

AB, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.