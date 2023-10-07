Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı.

Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.

İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.



X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu

İsrail Ordusundan yapılan ve İsrail’e sızan grup için “terörist” ifadesi kullanılan açıklamada, ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağı belirtildi.

Çatışma görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Filistinli grupların, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı aktarıldı.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN ise Gazze çevresindeki yerleşim yerlerindeki bölgeye roket isabet etmesi sonucu İsrailli bir kadının öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.